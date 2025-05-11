俄烏戰爭｜歐烏對俄施壓提周一起停火30日 普京反建議俄烏周四土耳其談判

美國與俄羅斯就結束俄烏戰爭的談判停滯後，英國、法國、德國與波蘭組成「志願聯盟」上周六在烏克蘭首都基輔與總統澤連斯基會談，共同要求俄羅斯無條件接受停火，否則將施加嚴厲制裁，並提出俄烏從周一起停火30天。周日，俄總統普京罕有地凌晨在克里姆林宮發表講話，提出本周四在土耳其，無條件與烏方直接談判，尋求實現持久和平，又稱不排除達成停火協議。分析指，歐洲四國與烏克蘭是向拖延策略下攻佔土地的普京施壓，迫他露出真正意圖。

普京指摘，戰爭初期導致和談破裂的是烏克蘭而非俄羅斯，指烏方沒回應俄方多次停火提議，但俄仍決心重啟談判，決定權在烏方。但他並未回應俄烏停火30天的提議。澤連斯基隨即在社交網表示，「這是積極的訊號，顯示俄羅斯人終於開始考慮結束這場戰爭。全世界等待這一刻很久了」。他表示，他期待莫斯科承諾停火30天，一旦俄方同意停火，基輔「就準備好」跟俄方直接談判。

法國總統馬克龍、英國首相施紀賢、德國總理默茨和波蘭總理圖斯克與澤連斯基會談後，表示停火建議是與美國總統特朗普通話後提出，若俄方拒絕，可能加強制裁或對烏提供更多武器。

