俄烏戰爭｜歐烏對俄施壓提周一起停火30日 普京反建議俄烏周四土耳其談判

美國與俄羅斯就結束俄烏戰爭的談判停滯後，英國、法國、德國與波蘭組成「志願聯盟」上周六在烏克蘭首都基輔與總統澤連斯基會談，共同要求俄羅斯無條件接受停火，否則將施加嚴厲制裁，並提出俄烏從周一起停火30天。周日，俄總統普京罕有地凌晨在克里姆林宮發表講話，提出本周四在土耳其，無條件與烏方直接談判，尋求實現持久和平，又稱不排除達成停火協議。分析指，歐洲四國與烏克蘭是向拖延策略下攻佔土地的普京施壓，迫他露出真正意圖。
普京指摘，戰爭初期導致和談破裂的是烏克蘭而非俄羅斯，指烏方沒回應俄方多次停火提議，但俄仍決心重啟談判，決定權在烏方。但他並未回應俄烏停火30天的提議。澤連斯基隨即在社交網表示，「這是積極的訊號，顯示俄羅斯人終於開始考慮結束這場戰爭。全世界等待這一刻很久了」。他表示，他期待莫斯科承諾停火30天，一旦俄方同意停火，基輔「就準備好」跟俄方直接談判。
法國總統馬克龍、英國首相施紀賢、德國總理默茨和波蘭總理圖斯克與澤連斯基會談後，表示停火建議是與美國總統特朗普通話後提出，若俄方拒絕，可能加強制裁或對烏提供更多武器。
CNN分析：歐洲施壓 莫斯科或耍手段
CNN分析，俄羅斯似乎有意在夏天加強攻烏，歐洲領袖決定要果斷處理和談問題，迫使俄方暫時停火，並希望在幾周內嚴肅談判做領土劃分等。同時，歐洲也在強迫美國加強行動，包括監督停火，並支持可能對俄實施嚴厲制裁。分析指，俄可能同意暫時停火，但之後又策劃升級行動，並指控烏先作挑釁。未來一個月，基輔和歐洲的代價可能很大。停火期間，若烏軍「放軟手腳」，可能會失去陣地，白宮也可能因此轉為指摘澤連斯基才是問題所在。
分析指，歐烏希望透過停火提議來釐清普京是否有意實現和平。他們在基輔的談話顯示，多數人認為普京不想要和平，也不會認真考慮停火30天，他們未來幾周的棘手任務，是要證明這點，然後說服特朗普，他必須對俄採取更強硬立場。