俄烏戰爭｜歐盟下月向烏提供35億歐元新援助　料烏克蘭2030可加入

俄烏戰爭昨踏入3周年，烏克蘭首都基輔召開「烏克蘭-北歐-波羅的海」平台峰會，加拿大和歐洲等多個國家領導人和代表都有出席，聲援烏克蘭，美國並無派代表參與。歐盟下月將向烏克蘭提供一筆價值35億歐元的新援助，並預料烏克蘭可於2030年之前正式加入歐盟。
多國領導人到訪基輔出席峰會，以示對烏克蘭的支持。歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、歐洲理事會主席科斯塔(Antonio Costa)，以及加拿大、芬蘭、丹麥、挪威和瑞典領導人乘坐火車抵達基輔，烏克蘭外長瑟比加(Andrii Sybiha)及總統幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)在場迎接。烏克蘭總統澤連斯基指，期望戰事可於今年結束，但必須獲得安全保障，防以俄羅斯再次入侵，而讓烏克蘭加入北約和歐盟，將會有很大的幫助，強調烏克蘭須通過實力取得和平，而不是靠俄羅斯給予。他又提出烏克蘭準備用所有俄方被俘人員，交換烏方被俘人員，形容是公平的開始。
歐盟及多國宣布一系列援烏計劃
出席峰會的歐盟委員會主席馮德萊恩讚賞烏克蘭的改革，認為按照現時的進度，烏克蘭可於2030年之前正式加入歐盟。她又宣布，歐盟下月將向烏克蘭提供35億歐元的新一筆援助，支援重建與發展，並指歐盟和七國集團今年將通過貸款計劃等，彌補烏克蘭全年的財政赤字。她亦將提出一項提高歐洲武器產能和防禦能力的全面計劃，指烏克蘭將從中受益。她又呼籲歐盟和西方夥伴向烏克蘭交付武器和彈藥，並在未來數周各方將共同展開工作。
瑞典將撥款1億歐元，烏克蘭可用於購買防空裝備。西班牙提出金額達10億歐元的軍援方案，協助烏克蘭提升軍事力量。英國提出總值45億英鎊的國防援助計劃，進一步增強烏克蘭國防實力，同時宣布自俄烏衝突升級以來最大規模的對俄制裁，超過100名個人、法人實體及40艘運輸俄羅斯石油的船隻，受到制裁。加拿大從俄羅斯凍結資產收益中撥付首筆50億美元，並計劃提供贈款支持烏克蘭的能源安全，以穩定能源供應。加方亦承諾向烏方提供戰車及戰機著陸系統等軍事裝備，以及彈藥、裝備、醫療包等物資。