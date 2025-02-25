俄烏戰爭｜歐盟下月向烏提供35億歐元新援助　料烏克蘭2030可加入

俄烏戰爭昨踏入3周年，烏克蘭首都基輔召開「烏克蘭-北歐-波羅的海」平台峰會，加拿大和歐洲等多個國家領導人和代表都有出席，聲援烏克蘭，美國並無派代表參與。歐盟下月將向烏克蘭提供一筆價值35億歐元的新援助，並預料烏克蘭可於2030年之前正式加入歐盟。

多國領導人到訪基輔出席峰會，以示對烏克蘭的支持。歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、歐洲理事會主席科斯塔(Antonio Costa)，以及加拿大、芬蘭、丹麥、挪威和瑞典領導人乘坐火車抵達基輔，烏克蘭外長瑟比加(Andrii Sybiha)及總統幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)在場迎接。烏克蘭總統澤連斯基指，期望戰事可於今年結束，但必須獲得安全保障，防以俄羅斯再次入侵，而讓烏克蘭加入北約和歐盟，將會有很大的幫助，強調烏克蘭須通過實力取得和平，而不是靠俄羅斯給予。他又提出烏克蘭準備用所有俄方被俘人員，交換烏方被俘人員，形容是公平的開始。