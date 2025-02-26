俄烏戰爭｜消息指烏美達成礦產協議　澤連基斯最快周五訪美晤特朗普

多間外媒分別引述烏克蘭高級官員報道，美國刪除了協議草案中不利基輔的條款，願意放棄對相關5,000億美元的礦產資源內容，並將五成利潤投資於烏克蘭開發計劃；兩國將會成立一個新的基金，共同管理收入。烏克蘭已要求美國將安全保障作為任何協議的一部分。不過，消息人士稱，協議提及「安全」問題，仍沒有明確規定美國的角色。協議中有一項一般條款，美國將對一個穩定、繁榮的主權烏克蘭進行投資，致力於實現持久和平，並支持為保障安全所做的努力。消息人士指，烏方認為今次協議是一個起點，未來仍有可能就安全保障取得共識，亦希望透過簽署協議，繼續獲取美方提供軍事援助。

外電引述消息人士報道，烏克蘭與美國官員，已就礦產協議的條款達成共識，由白宮提出邀請，烏克蘭總統澤連斯基最快將於周五(28日)訪問華盛頓，與美國總統特朗普會面，並簽署協議。

澤連斯基赴美行程仍未確定

報道指，是白宮提出邀請澤連斯基到訪，雙方官員已同意協議草案，並建議簽署；又指澤連斯基可能會到國會山莊，與美國議員會面，但行程仍未確定。

特朗普要求烏克蘭開放其稀土礦產資源，以5,000億美元補償美國提供的戰時援助。澤連斯基曾評擊「不會讓十代烏克蘭人買單」。特朗普日前表示，美烏礦產協議已「非常接近完成」