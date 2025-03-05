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國際
2025-03-05 09:43:00

俄烏戰爭｜澤連斯基低頭稱是時候糾正　感謝美國並願簽協議

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俄烏戰爭，澤連斯基低頭，稱是時候糾正，感謝美國並願簽協議。(AP)

俄烏戰爭，澤連斯基低頭，稱是時候糾正，感謝美國並願簽協議。(AP)

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烏克蘭總統澤連斯基表示，他上星期與美國總統特朗普的衝突「令人遺憾」，他與團隊已準備好在美國總統的強力領導下展開工作，以實現持久和平。但沒有提及美國暫停對烏克蘭軍事援助一事。

澤連斯基周二(4)在社交網站表示，上周五(228)在白宮的會談沒有按照預期的方式進行，現在是糾正的時候。他表示，烏克蘭沒有人想要一場無休止的戰爭，烏克蘭已準備好盡早坐到談判桌前，讓持久和平更進一步，沒有人比烏克蘭人更渴望和平。他提出停戰的第一階段包括釋放戰俘，以及立即海空停火，條件是俄方亦這樣做。澤連斯基強調，基輔希望未來能與美國合作與溝通，又說很珍惜美國為幫助烏克蘭維護主權和獨立所做的事，並指烏克蘭準備好與美國簽訂礦產協議。

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澤連斯基：獲取有關凍結援助的官方信息

另外，澤連斯基發表視像講話表示，他已指示國防和情報部門負責人聯繫美方官員，以「獲取有關凍結援助的官方信息」。《紐約時報》報道，美國暫停軍事援助影響到數億美元正在運往烏克蘭的武器裝備。法國總理貝魯說，載有美國運往烏克蘭物資的整列火車被截停，無法抵達目的地。他表示，法國將尋求一切可能的手段，填補美國留下的援助缺口。

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