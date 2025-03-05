俄烏戰爭｜澤連斯基低頭稱是時候糾正　感謝美國並願簽協議

烏克蘭總統澤連斯基表示，他上星期與美國總統特朗普的衝突「令人遺憾」，他與團隊已準備好在美國總統的強力領導下展開工作，以實現持久和平。但沒有提及美國暫停對烏克蘭軍事援助一事。
澤連斯基周二(4日)在社交網站表示，上周五(2月28日)在白宮的會談沒有按照預期的方式進行，現在是糾正的時候。他表示，烏克蘭沒有人想要一場無休止的戰爭，烏克蘭已準備好盡早坐到談判桌前，讓持久和平更進一步，沒有人比烏克蘭人更渴望和平。他提出停戰的第一階段包括釋放戰俘，以及立即海空停火，條件是俄方亦這樣做。澤連斯基強調，基輔希望未來能與美國合作與溝通，又說很珍惜美國為幫助烏克蘭維護主權和獨立所做的事，並指烏克蘭準備好與美國簽訂礦產協議。
I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025
None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…
澤連斯基：獲取有關凍結援助的官方信息
另外，澤連斯基發表視像講話表示，他已指示國防和情報部門負責人聯繫美方官員，以「獲取有關凍結援助的官方信息」。《紐約時報》報道，美國暫停軍事援助影響到數億美元正在運往烏克蘭的武器裝備。法國總理貝魯說，載有美國運往烏克蘭物資的整列火車被截停，無法抵達目的地。他表示，法國將尋求一切可能的手段，填補美國留下的援助缺口。