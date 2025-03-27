俄烏戰爭｜澤連斯基房掛火燒克宮畫　俄羅斯譏諷：是精神病房

美國《時代》(Time)周刊於24日發布一篇對烏克蘭總統澤連斯基的專訪，相片中出現的一些畫作引起熱議，尤其是澤連斯基房裡掛著的一幅「克里姆林宮陷入火海」的畫作。俄羅斯對此回應「是澤連斯基的房間是一間『精神病房』。」

綜合報道，澤連斯基接受《時代》採訪期間，帶記者參觀自己的房間，在總統辦公室後面的睡房，裡面懸掛了幾幅由澤連斯基親自挑選的畫作，其中一幅畫是克里姆林宮被大火吞噬的畫面，它掛在澤連斯基的床上方，澤連斯基坦言稱這是「最喜歡的一幅」。這幅畫作由畫家Sandro Antadze於2022年創作，名為《夢想》(Dream)。報道提到，房裡另外2幅畫作，分別是「俄羅斯軍艦沉入黑海」、「烏克蘭軍隊在俄羅斯領土上作戰」。據澤連斯基說，房裡每一幅畫作，都象徵著烏克蘭的勝利。