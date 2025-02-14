俄烏戰爭｜澤連斯基指控俄羅斯　以無人機襲擊切爾諾貝爾核電廠

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在社交媒體上指控，俄羅斯周四（13日）晚利用無人機襲擊接近白俄羅斯邊境的切爾諾貝爾核電廠原址，烏克蘭的國家緊急部門其後表現，該處的幅射水平目前仍維持正常水平。
澤連斯基透過社交平台X發布表示：「一架俄羅斯的攻擊無人機，攜帶高爆彈頭襲擊第四機組外保護世界的保護殼。」澤連斯基又表示，有關的外殼受到損壞，而火警就被救熄。他表示：「幅射水平沒有上升，並會持續監察。根據初步的評估，外殼受到明顯的損毀。」
國際原子能機構在當地時間的凌晨2時也發出帖文：「聽到在保護前切爾諾貝爾核電廠第四機組的殘骸的新安全組件發生爆炸及起火。」並確認在安全組件發現有無人機的殘骸。
Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025
This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT