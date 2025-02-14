俄烏戰爭｜澤連斯基指控俄羅斯　以無人機襲擊切爾諾貝爾核電廠

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在社交媒體上指控，俄羅斯周四（13日）晚利用無人機襲擊接近白俄羅斯邊境的切爾諾貝爾核電廠原址，烏克蘭的國家緊急部門其後表現，該處的幅射水平目前仍維持正常水平。

澤連斯基透過社交平台X發布表示：「一架俄羅斯的攻擊無人機，攜帶高爆彈頭襲擊第四機組外保護世界的保護殼。」澤連斯基又表示，有關的外殼受到損壞，而火警就被救熄。他表示：「幅射水平沒有上升，並會持續監察。根據初步的評估，外殼受到明顯的損毀。」