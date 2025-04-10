俄烏戰爭｜澤連斯基指至少155中國公民為俄軍作戰 兩被俘士兵身份曝光 (有片)

烏克蘭俘虜了兩名為俄軍作戰的「中國士兵」，片段有兩人接受調查的畫面，兩人都使用普通話回答提問。(澤連斯基社交網站片段截圖）

烏克蘭總統澤連斯基周二（8日）稱烏軍在頓湼茨克俘虜了兩名為俄軍作戰的「中國士兵」，他周三（10日）再表示，烏方目前已知有155名經俄方招攬的中國公民，正在烏克蘭戰鬥，而俄羅斯是透過社交媒體招募中國公民。另有外電報道，烏方官員得知有168名中國公民獲俄方招攬，烏方已掌握了他們的名字及護照資料。

澤連斯基稱，相信實際獲俄招攬參戰的中國公民不止此數。他說，俄羅斯在中國的社交平台發廣告招人，顯然參戰者是經該些社交平台及Tiktok等獲招攬，指控北京知悉此事。烏方正試圖評估這些被招募人員是否接受來自北京的指示。澤連斯基表示，烏克蘭準備以被擒獲的中國公民與俄方交換戰俘。

澤連斯基在帖文中亦附上片段，當中看到桌面上有兩本中國護照，其中一本持有人名叫張仁波，來自江西，另一人稱自己名叫王廣軍，來自河南。片段有兩人接受調查的畫面，兩人都使用普通話回答提問。

消息人士向《基輔獨立報》稱，兩名被俘中國士兵身份已確定，分別為Wang Guangjun(王廣軍)和Zhang Renbo(張仁波)，出生於1991年和1998年。其中一名被俘士兵聲稱，他透過一名中國中間人支付了30萬盧布（約3,000美元）加入俄羅斯軍隊，以換取俄羅斯公民身份的承諾。

中國外交部發言人林劍周二在例行記者會回應疑有中國公民因參戰被俘，表示中方正向烏方核實有關情況，強調中國政府始終要求公民遠離武裝衝突區域，避免以任何形式捲入武裝衝突，尤其應避免參加任何一方的軍事行動。

