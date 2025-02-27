俄烏戰爭｜澤連斯基明訪美簽礦產協議　特朗普籲忘記加入北約(有片)

美國總統特朗普證實，烏克蘭總統澤連斯基將於周五到白宮簽署礦產協議。但特朗普同時指美國不會向烏克蘭提供任何安全保障，應該只有歐洲能為烏方提供保障。對於烏克蘭尋求加入北約，特朗普指加入北約是一切問題的開始，「烏克蘭可以忘記這件事」。 拒向烏提供安全保障 「歐洲應承擔責任」 特朗普星期三在第二任期的首次內閣會議上形容是礦產協議「非常重大」，令美國取回付出的款項，並在未來獲得大量金錢，對烏克蘭來講亦是好的交易。因美國到烏克蘭開採礦產等同自動給予烏克蘭安全，沒有人會來搗亂，但美國不會在結束俄烏衝突的協議中，進一步為烏克蘭提供安全保障，認為歐洲作為烏克蘭的鄰居，應該承擔責任。

特朗普亦排除烏克蘭加入北約的可能性，說烏克蘭「可以忘記北約」。特朗普認為烏克蘭尋求加入北約可能是一切發生的原因。特朗普又說，將盡最大努力為俄烏雙方達成最好的協議，令烏克蘭盡可能挽回損失，他形容俄羅斯總統普京是非常聰明和狡滑的人，但必須於談判作讓步，特朗普認為如果自己沒有當選，普京會繼續在烏克蘭推進。 澤連斯基稱成功與否 取決和特朗普磋商 烏克蘭內閣周三開會正式支持與美國簽署礦產協議。澤連斯基表示，仍未與美方就安全保障達成共識，他希望與美方進行協調，令今次可以成為起點，未來達成更多協議，又指能否取得重大成功，取決於他和特朗普的磋商。澤連斯基又重申，安全保障是阻止俄羅斯入侵的關鍵，而美國繼續支援烏克蘭亦非常重要。

烏克蘭多間傳媒公布協議最終文本，包括設立「烏克蘭重建投資基金」，由美國和烏克蘭共同注資和管理；烏方會把自然資源、港口和與自然資源相關基礎設施未來的50%收益注資基金，但不包括烏克蘭最大的石油和天然氣生產商。美方亦作出讓步，刪除要求烏克蘭出資額需達到5000億美元的規定，亦不再要求把美國對烏克蘭的財政援助，列入美國對基金的出資額。不過協議沒有列明美國向烏克蘭提供的具體安全保障，只列明美國支持烏克蘭為持久和平所需的安全保障所作出的努力。