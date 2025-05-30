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國際
2025-05-30 13:45:13

俄烏戰爭｜澤連斯基：俄邊境集結5萬精銳　擬夏季襲烏北

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烏克蘭總統澤連斯基。（資料照／美聯社）

烏克蘭總統澤連斯基27日表示，俄羅斯已在烏克蘭東北部蘇梅州附近集結超過5萬軍人，其中包含精銳部隊。基輔已採取措施，阻止俄軍發動大規模進攻。

《路透社》報道，俄軍疑似正準備在夏季展開新一輪攻勢，而烏方則正在等待莫斯科提出關於停火談判條件的備忘錄。蘇梅州位在俄羅斯庫斯克州邊境，烏克蘭先前佔領了該地區一小塊土地並控制數月之久，但在上個月幾乎被全面驅離，儘管烏方表示仍保有部分據點。

在俄烏邊境建立「緩衝區」

澤連斯基在記者會上稱：「（俄軍）規模最大、實力最強的部隊都在庫斯克前線。」他表示，俄軍的目的是將烏軍趕出庫斯克，並準備進攻蘇梅州。

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俄羅斯總統普京表示，計劃在俄烏邊境建立「緩衝區」。澤連斯基指，俄方意圖在烏克蘭領土上劃出約10公里的區域作為緩衝帶。目前俄軍已佔領該地區至少四個邊境村莊，並在過去數周內向烏克蘭東部前線緩慢推進。

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各自交換了1,000名戰俘

不過，烏克蘭領導人表示，俄軍在該地區的進攻行動並不順利，過去兩天內已被擊退約4公里。

澤連斯基表示，他的政府已準備好以任何形式進行進一步的和平談判，並預期下一輪談判將在技術層面進行，同時也稱願意與美國總統的特朗普和普京舉行三方會談。

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近兩周前，烏俄代表團在伊斯坦堡舉行會談，但未能達成烏克蘭、美國和歐洲尋求的停火協議，雙方各自交換了1,000名戰俘。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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