俄烏戰爭｜澤連斯基：俄邊境集結5萬精銳　擬夏季襲烏北

烏克蘭總統澤連斯基27日表示，俄羅斯已在烏克蘭東北部蘇梅州附近集結超過5萬軍人，其中包含精銳部隊。基輔已採取措施，阻止俄軍發動大規模進攻。

《路透社》報道，俄軍疑似正準備在夏季展開新一輪攻勢，而烏方則正在等待莫斯科提出關於停火談判條件的備忘錄。蘇梅州位在俄羅斯庫斯克州邊境，烏克蘭先前佔領了該地區一小塊土地並控制數月之久，但在上個月幾乎被全面驅離，儘管烏方表示仍保有部分據點。

在俄烏邊境建立「緩衝區」

澤連斯基在記者會上稱：「（俄軍）規模最大、實力最強的部隊都在庫斯克前線。」他表示，俄軍的目的是將烏軍趕出庫斯克，並準備進攻蘇梅州。