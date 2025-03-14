俄烏戰爭｜澤連斯基：普京無意停火但不敢對特朗普明言

普京

俄羅斯總統普京稱「原則上同意」美國主導的俄烏停火30天方案，但細節仍須討論，此番言論似乎排除迅速結束戰鬥的可能性。 烏克蘭總統澤連斯基警告，普京正準備拒絕停火提議，但不敢直接告訴美國總統特朗普。 根據《路透社》等外媒，普京在克里姆林宮向記者表示：「我們同意停止敵對行動的提議⋯⋯這個想法本身是正確的，我們當然支持它，但有些問題我們需要討論。」普京強調：「我們的出發點是停火應該要能夠帶來長期和平，並消除這場危機的根本原因。」

「特別軍事行動」 普京表示，任何停火協議都必須解決衝突的根本原因，且還有許多細節得處理。俄羅斯將其對烏克蘭的入侵稱為一次「特別軍事行動」，旨在「去納粹化」 並阻止北約擴張。 對此，特朗普13日在白宮回應媒體提問時表示，普京的發言「很正面，但這還不夠」，「我很樂意跟他見面或通話，但我們需要盡快把這事解決」。 烏克蘭總統澤連斯基在當日的晚間演說中譴責，普京對於停火協議的表態「言辭十分容易預測且極具操控性」。

華府表示準備組織停火監控 華府呼籲俄羅斯無條件接受停火，但普京列出了許多障礙。澤連斯基說，「我們沒有設定讓事情複雜化的條件，俄羅斯卻這麼做」，「正如我們一直所說的那樣，唯一會拖延問題、唯一不會採取建設性行動的是俄羅斯」。