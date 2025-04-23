俄烏戰爭｜澤連斯基：有中國公民在俄羅斯無人機生產基地工作 中方回應(更新)

【16:27更新】在北京，外交部回應烏克蘭召見中國駐當地大使，針對「中國公司説明俄羅斯製造軍事硬件」表示嚴重關切。發言人郭嘉昆表示，中方已就相關問題闡明過立場，中方堅決反對無端指責和政治操弄。 烏克蘭總統澤連斯基周二(22日)指，有中國公民在俄羅斯一處無人機生產基地工作，並暗示俄方可能從中國「竊取」無人機技術。 路透社報道，澤連斯基在基輔記者會發表上述言論，數天前他曾說，中國正向俄羅斯供應武器和火藥。這是他首度指控中國對俄羅斯直接軍援，中國則堅決否認。

北京堅稱中立 報道指，澤連斯基藉由暗示俄羅斯可能在北京不知情下從中國取得無人機技術，他似乎對中國的立場軟化。中國堅稱對俄烏戰爭保持中立。 烏克蘭近日對中國的連番指控，引起國際關注。現在是烏克蘭在美國主導的外交斡旋中，試圖結束戰爭的敏感時刻。澤連斯基本月較早時指控，俄羅斯正透過社交媒體招募中國人加入俄軍，中國官員對此知情。澤連斯基表示，基輔正評估這些新兵是否獲得北京指示。

澤連斯基：俄羅斯可能竊取中國無人機技術 中國已重申，支持烏克蘭跟俄羅斯實現和平所作的努力，又稱各方應避免發表「不負責任的言論」，顯然是回應澤連斯基指控中國公民協助俄羅斯作戰的說法。