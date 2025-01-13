俄烏戰爭｜澤連斯基：準備以被俘北韓士兵交換俄羅斯釋放烏戰俘(有片)

烏克蘭總統澤連斯基周六宣布，烏軍在俄羅斯庫爾斯克州俘虜兩名北韓士兵。兩人目前在基輔接受治療。澤連斯基表示，已準備好把生擒的北韓士兵移交平壤，交換被扣押在俄羅斯的烏克蘭戰俘。
澤連斯基在社交平台指，如果北韓領袖金正恩能組織交換被囚禁在俄羅斯的烏克蘭戰士，基輔準備把士兵移交金正恩。他指，烏軍無疑會生擒更多北韓士兵，只是時間的問題。澤連斯基又指，可以向不想回國的北韓士兵提供其他選擇，前提是他們願意用韓語揭露戰爭真相、促進和平的人。
In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025
其中一名被俘北韓士兵稱如有機會將留在烏克蘭
澤連斯基同時發放兩名北韓士兵被盤問的影片，他們分別是步槍兵和狙擊手偵察兵。其中一人躺在床上，雙手包著繃帶。他說並不知道被派去與烏克蘭作戰，以為自己被送去受訓；本月初被派到前線參與反擊烏軍，在戰場上見到有士兵死亡，他躲藏在坑道，2日後被發現。他說如果被命令返回北韓，他會接受；但若有機會，他準備好留在烏克蘭。另一人則是下巴包著繃帶，說想回北韓。 多國去年曾指出北韓向俄羅斯派遣軍人，俄羅斯及北韓一直拒絕承認。