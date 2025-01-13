俄烏戰爭｜澤連斯基：準備以被俘北韓士兵交換俄羅斯釋放烏戰俘(有片)

烏克蘭總統澤連斯基周六宣布，烏軍在俄羅斯庫爾斯克州俘虜兩名北韓士兵。兩人目前在基輔接受治療。澤連斯基表示，已準備好把生擒的北韓士兵移交平壤，交換被扣押在俄羅斯的烏克蘭戰俘。

澤連斯基在社交平台指，如果北韓領袖金正恩能組織交換被囚禁在俄羅斯的烏克蘭戰士，基輔準備把士兵移交金正恩。他指，烏軍無疑會生擒更多北韓士兵，只是時間的問題。澤連斯基又指，可以向不想回國的北韓士兵提供其他選擇，前提是他們願意用韓語揭露戰爭真相、促進和平的人。