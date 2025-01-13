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國際
2025-01-13 09:43:00

俄烏戰爭｜澤連斯基：準備以被俘北韓士兵交換俄羅斯釋放烏戰俘(有片)

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俄烏戰爭，澤連斯基：準備以被俘北韓士兵交換俄羅斯釋放戰俘。(X)

俄烏戰爭，澤連斯基：準備以被俘北韓士兵交換俄羅斯釋放戰俘。(X)

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烏克蘭總統澤連斯基周六宣布，烏軍在俄羅斯庫爾斯克州俘虜兩名北韓士兵。兩人目前在基輔接受治療。澤連斯基表示，已準備好把生擒的北韓士兵移交平壤，交換被扣押在俄羅斯的烏克蘭戰俘。

澤連斯基在社交平台指，如果北韓領袖金正恩能組織交換被囚禁在俄羅斯的烏克蘭戰士，基輔準備把士兵移交金正恩。他指，烏軍無疑會生擒更多北韓士兵，只是時間的問題。澤連斯基又指，可以向不想回國的北韓士兵提供其他選擇，前提是他們願意用韓語揭露戰爭真相、促進和平的人。

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其中一名被俘北韓士兵稱如有機會將留在烏克蘭

澤連斯基同時發放兩名北韓士兵被盤問的影片，他們分別是步槍兵和狙擊手偵察兵。其中一人躺在床上，雙手包著繃帶。他說並不知道被派去與烏克蘭作戰，以為自己被送去受訓；本月初被派到前線參與反擊烏軍，在戰場上見到有士兵死亡，他躲藏在坑道，2日後被發現。他說如果被命令返回北韓，他會接受；但若有機會，他準備好留在烏克蘭。另一人則是下巴包著繃帶，說想回北韓。 多國去年曾指出北韓向俄羅斯派遣軍人，俄羅斯及北韓一直拒絕承認。

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