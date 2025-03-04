俄烏戰爭｜澤連斯基：烏克蘭需要美國支持 結束俄烏戰爭 美媒列澤連斯基3大接班人選

面對美國「須換人」的施壓聲音，烏克蘭總統澤連斯基周一(3日)強調，基輔致力於密集外交，以迅速結束與俄羅斯持續的3年戰爭，並強調他希望能依賴美國的支持來達成和平。 澤連斯基發表一系列聲明，強調迫切需要外交努力，以及美國支持的重要性。澤連斯基上周五與美國總統特朗普在白宮會晤期間爆發罵戰，會面不歡而散，特朗普、國家安全顧問沃爾茨以及多名共和黨領袖紛紛暗示俄烏要達致和平，澤連斯基須下台。 澤連斯基在周末表示，結束俄烏戰爭的協議仍「非常、非常遙遠」，對此特朗普周一暗示他對澤連斯基的耐性快要耗盡。

澤連斯基：非常期待美國的支援 與特朗普公開鬧翻後，澤連斯基周末在倫敦出席歐洲及加拿大領袖峰會，商討歐洲國家支援烏克蘭等議題。澤連斯基在社交平台「X」發文指：「我們必須努力令外交手段真正具有實質意義，以盡快結束這場戰爭，這點非常重要……我們正與美國和歐洲夥伴合作，並且非常期待美國在通往和平的道路上提供支持。和平必須盡快實現。」 與特朗普不歡而散後，澤連斯基特別強調與華府維持關係是首要任務，並表示他相信與特朗普的關係可以修補。



澤連斯基3大接班人選 美國共和黨人近日連番暗示澤連斯基須下台，但澤連斯基強調取代他並非易事。美國《新聞週刊》(Newsweek)報道，烏克蘭內部已有討論，並列出3名接班人選。 烏克蘭駐英大使與澤連斯基反面 其一是烏克蘭駐英大使扎盧茲尼(Valery Zaluzhny)，他出任駐英大使前，在2021至24年間擔任烏克蘭武裝部隊總司令，這意味著在俄烏戰爭中，烏克蘭許多防衛任務是在他領導下進行。澤連斯基去年解除他的軍職，改任命他為駐英大使，此舉引發爭議。輿論認為這是兩人對戰略等存在分歧，雙方緊張關係長期積壓的結果。

《經濟學人》(The Economist)取得的內部民調顯示，儘管澤連斯基仍是烏克蘭最受歡迎的政治人物，但他在未來選舉的得票率可能輸給扎盧茲尼30至65個百分點。 基輔市長違抗澤連斯基指示 基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)是另一替代人選。他曾是WBC重量級拳王，在擔任兩屆基輔市議員後，2014年當選基輔市長，在俄烏戰爭期間曾數次違抗澤連斯基指示。 2023年，克里契科因指控澤連斯基隱瞞戰況而登上新聞頭條，他稱戰況並非媒體所說的「陷入僵局」，並指控澤連斯基「陶醉地」說謊，扎盧茲尼卻說出「事實」。

烏克蘭國會議長 第三名人選是烏克蘭國會議長斯特凡楚克(Ruslan Stefanchuk)，俄烏爆發戰爭以來，他一直是澤連斯基的重要盟友。他在2021年當選國會議長，具法律學者及烏克蘭國家法學院成員背景。

