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國際
2024-11-30 13:15:53

俄烏戰爭｜澤連斯基：現有領土獲北約保護就可協議停火

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澤連斯基（左）首度鬆口曝光俄烏戰停火條件。圖為他與美國總統當選人特朗普（右）9月會面。（圖/美聯社）

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俄烏戰爭何時結束各界密切關注，烏克蘭總統澤連斯基近日首度鬆口表示，若烏克蘭「現有控制領土」被納入北約保護傘下，可與俄羅斯達成停火協議。至於被俄佔領的土地，他指「嘗試以外交方式談判拿回來」。

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）29日接受英國《天空新聞台》（Sky News）訪問，作出上述表示，他指出：「如果我們想停止戰爭的激烈階段，應該將現有控制的烏克蘭領土納於北約的保護傘下⋯⋯我們需要盡快做到這點。然後烏克蘭將透過外交方式，取回其他被俄羅斯控制的另一部分領土。」

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烏克蘭 烏克蘭 烏克蘭 衛星圖像顯示，北韓KN-23導彈製造廠正在擴建(圖片中央下方位置)，這種導彈供俄羅斯用來攻擊烏克蘭。(路透社) 衛星圖像顯示，北韓KN-23導彈製造廠正在擴建(圖片中央位置)，這種導彈供俄羅斯用來攻擊烏克蘭。(路透社)

確保「普京不會回來」

報道表示，澤連斯基似乎已承認，被俄軍佔領的烏克蘭東部地區，「暫時不屬於此類協議的範圍內」。他指出，俄烏戰爭需要停火，以確保「普京不會回來」佔領更多烏克蘭領土。澤連斯基說，北約應該​​「立即」覆蓋烏克蘭仍處於基輔控制之下的部分，他說烏克蘭「非常需要這一點，否則他（普京）就會回來」。

至於未來將如何與美國總統當選人特朗普（Donald Trump）共同解決俄烏戰爭，澤連斯基坦言：「我們必須與（美國）新總統合作，才能擁有最大的支持者⋯⋯我們必須嘗試找到新模式，我想與他分享想法，我想聽聽他的意見。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

俄軍首度出動洲際彈道導彈轟炸烏克蘭。(互聯網) 烏克蘭第聶伯羅市被俄軍以洲際彈道導彈及其他武器轟炸。(互聯網) 烏克蘭第聶伯羅市被俄軍以洲際彈道導彈及其他武器轟炸。(互聯網) 俄羅斯

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