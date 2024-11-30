俄烏戰爭｜澤連斯基：現有領土獲北約保護就可協議停火

俄烏戰爭何時結束各界密切關注，烏克蘭總統澤連斯基近日首度鬆口表示，若烏克蘭「現有控制領土」被納入北約保護傘下，可與俄羅斯達成停火協議。至於被俄佔領的土地，他指「嘗試以外交方式談判拿回來」。

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）29日接受英國《天空新聞台》（Sky News）訪問，作出上述表示，他指出：「如果我們想停止戰爭的激烈階段，應該將現有控制的烏克蘭領土納於北約的保護傘下⋯⋯我們需要盡快做到這點。然後烏克蘭將透過外交方式，取回其他被俄羅斯控制的另一部分領土。」