俄烏戰爭｜澤連斯基：相信可挽救與特朗普關係 華府國安顧問暗示：澤連斯基或須下台

烏克蘭總統澤連斯基上周五與美國總統特朗普在白宮會面時公開鬧翻，英法、北約領袖先後呼籲澤連斯基跟特朗普修補關係。澤連斯基周日(2日)表示，相信自己可以挽救與特朗普的關係，但之後的會談須閉門進行。 澤連斯基：為未來挑戰做好準備 澤連斯基在倫敦出席歐洲領導人峰會後對傳媒表示，他不認為美國會停止援助烏克蘭，因為作為「文明世界的領袖」，美國不會想要幫助俄羅斯總統普京。但他有所保留地說，他仍為可能出現的挑戰做好準備。

澤連斯基表示：「關於挽救這個(與特朗普)關係的問題，我認為我們的關係會繼續下去。」但他也表示：「我不認為全面公開這類的討論，是正確做法……我不認為(白宮在)發生事情時的安排，對作為夥伴的我們來說，是正面的。」澤連斯基強調，他仍準備好跟美國簽署礦產協議，相信美國也會準備好。



沃爾茨：美國需要可以打交道的人 美國國家安全顧問沃爾茨(Mike Waltz)周日出席CNN節目《State of the Union》時暗示，若要達成和平協議，澤連斯基可能必須下台。

沃爾茨表示，美國希望確保俄羅斯與烏克蘭實現永久和平，包括從領土上作出讓步，以交換歐洲為主的安全保證。 被問到特朗普是否希望澤連斯基辭職時，沃爾茨表明：「我們需要一個可以跟我們打交道、最終與俄羅斯打交道來結束這場戰爭的(烏克蘭)領導人。」沃爾茨說：「如果情況變成澤連斯基表現出在個人動機或政治動機上，與結束他國的戰爭背道而馳，那我們就有真正的問題要處理。」 美眾議院議長：要有改變 共和黨眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)亦表明，如果澤連斯基不符合美國要求，烏克蘭可能要有另一位領導人。他在全國廣播公司(NBC)節目《Meet the Press》上表示：「一定要有改變。要不他覺悟，帶著感激回到談判桌，不然就要由另一人領導這個國家這麼做。」

魯比奧：沒跟澤連斯基通話 國務卿魯比奧表示，上周五(2月28日)白宮那場罵戰之後，他沒有跟澤連斯基和烏克蘭外長通話，「當他們準備好實現和平時，我們將會準備好重新接觸」。沃爾茨亦表示：「我們不清楚澤連斯基是否準備好談判，來誠心誠意地結束這場戰爭。」

