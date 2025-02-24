俄烏戰爭｜澤連斯基：願為烏和平及加入北約放棄總統職位

俄烏戰事三周年。烏克蘭總統澤連斯基表示，如果他的離職，可以為烏克蘭帶來和平及加入北大西洋公約組織(NATO)，他願意立即放棄總統職位。澤連斯基呼籲美烏之間達成「相互理解」，並強調在未來可能達成的停火協議後，美國必須提供安全保障，以防止烏克蘭再次遭受俄羅斯的侵略。

美國總統特朗普上任後改變對烏克蘭立場，要求達成礦產協議，獲得烏克蘭稀土5,000億美元的利潤，以補償美國這3年對烏克蘭的援助，意味烏克蘭多代人將為此付出代價。澤連斯基周日(23日)在基輔舉行的新聞發布會上重申，美國給了烏克蘭1,000億美元，不是5,000億美元。他說：「我們同意拜登的觀點，這是一筆撥款資助，贈款不是債務」。目前美烏雙方仍就協議進行談判。