俄烏戰爭｜澳洲警告俄羅斯若該國戰俘遇害　將採最強烈行動回應

一名澳洲的公民在上月於烏克蘭戰事中，被俄羅斯軍俘虜。據澳洲媒體在今個星期的報道，指該名32歲的澳洲人詹金斯（Oscar Jenkins）可能已經被殺害。澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）表示仍在確實消息，但表示如果屬實將會採取最多強烈的行動回應。

澳洲公民的詹金斯，在上月被拍到身穿軍服在接受俄羅斯軍人的問話。澳洲的ABC及第7頻道的報道指，來自烏克蘭的消息指詹金斯可能已經遇害。阿爾巴內塞今日（15日）在記者會上表示，政府在緊急要求澄清及對事件嚴重關注。他表示：「我們已傳召俄羅斯大使。我們會等待真相的出爐。不過如果詹金斯受到任何傷害，這絕對應受譴責。而澳洲政府會採取最強烈的行動回應。」不過他未有解釋有關行動。