俄烏戰爭｜烏克蘭同意臨時停火30日　美國將恢復援助及分享情報

吉達會談是美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基上月底的「吵架事件」後，雙方最高層接觸。美國國務卿魯比奧表示，烏克蘭人已準備好停止戰鬥及射擊，並準備好談判，美方會向俄羅斯提出停火方案，現時由俄方決定是否同意，希望俄羅斯盡快同意，就可以進入第二階段的真正談判。

美國與烏克蘭政府的高級代表團，在沙特阿拉伯吉達結束會談。雙方發表聯合聲明，指烏克蘭願意接納美國提議，立即實行30日臨時停火，經雙方同意可延長停火期限，但須經俄羅斯接受並同時執行；美國政府同意立即恢復與烏克蘭分享情報，並恢復安全援助，雙方並同意，盡快就開發烏克蘭關鍵礦產資源達成全面協議。

澤連斯基在晚間講話中表示，烏美雙方在沙特吉達的會談良好及具建設性，美方提出停火30日，涵蓋導彈、無人機及炸彈，黑海以及整個前綫，烏方歡迎這個建議，認為具積極意義，並準備採取這個步驟，但美方必須說服俄羅斯，如果俄方同意，停火就可以生效。對於美國願意恢復向烏克蘭提供軍事援助及情報支援，澤連斯基指，烏方已為和平做好準備，但俄羅斯亦必須表明是否準備結束戰爭，抑或繼續戰鬥。

美俄未來數日或將會面

特朗普歡迎烏克蘭同意美方提出，停火30日的提議，期望俄羅斯總統普京會同意，令停火提議在未來數日得以鞏固。他又透露，他希望俄羅斯同意美國和烏克蘭官員制定的停火計劃，他又表示美國將於當地周二晚些時候或周三與俄羅斯方面會談，並指，他可能於本周與俄羅斯總統普京會談。

。美國傳媒早前報道，華府的中東問題特使威特科夫計劃本周訪問俄羅斯，並與普京會晤；據報白宮國家安全顧問沃爾茨未來數日亦會與俄羅斯官員會面。俄羅斯外交部回應說，不排除未來幾天與美國代表溝通的可能性。