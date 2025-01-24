俄烏戰爭｜烏軍俘獲北韓士兵　開口求看南韓愛情片

烏克蘭武裝突擊部隊，日前在俄羅斯庫斯克地區俘虜2名受重傷的北韓士兵，調查影片如今對外公開，也公布他們被捕後的現況。一名士兵被俘後，竟是求烏軍拿手機給他看南韓愛情片。

被烏克蘭無人機發現

據美國《The New Voice of Ukraine》報道，烏克蘭第95旅空降部隊的波利西亞傘兵，對外公開當初俘虜北韓士兵的過程。

北韓士兵最初是被一架烏克蘭無人機發現的，起初烏克蘭軍隊以為他是自己人，但仔細觀察，發現了對方有細長眼睛，也非戴烏克蘭裝備，而且北韓士兵無法以烏克蘭語、英語和俄語交談，這才發現他身分特殊。他的身上藏了一枚手榴彈、一把刀和充飢用的香腸。