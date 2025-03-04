俄烏戰爭｜特朗普下令煞停軍援 烏前軍官︰烏軍只能撐6個月

美國總統特朗普跟烏克蘭總統澤連斯基當眾吵架至今，雙方未見有修好跡象，特朗普已下令叫停對烏克蘭的軍事援助，據報連正在運送的軍備都被煞停。有前烏克蘭軍官表示，若得不到美方支援，烏軍估計只可以撐6個月。

烏克蘭武裝部隊總參謀部前第一副部長羅曼年科(Lieutenant-General Ihor Romanenko)上個月向半島電視台表示，若烏方沒有美國的軍事援助，烏克蘭「只能堅持6個月」。他並稱不相信歐洲有能力取代美國的角色，填補美國援助的空缺。

德國不來梅大學(University of Bremen)研究員米特羅欣(Nikolai Mitrokhin)亦認同這觀點，他表示，指若來自美國的援助物資受限，烏軍最多只能撐至秋季，甚至是仲夏。