俄烏戰爭｜特朗普亂講歐洲借錢烏克蘭可取回 馬克龍忍不住插話糾正「假資訊」(有片)

法國總統馬克龍周一訪問美國與總統特朗普會晤，試圖以兩人過往不錯的交情緩和歐美目前在烏克蘭問題上的緊張關係，兩人在聯合記者會上互送高帽，氣氛良好。但兩人於白宮橢圓形辦公室接受記者提問時發生一段小插曲，特朗普稱歐洲借錢烏克蘭，似乎試圖合理化美烏礦物協議。馬克龍忍不住打斷其講話，糾正他的「假資訊」。

俄烏戰爭｜馬克龍：我哋真金白銀付了錢 有記者問是否支持美國在軍援烏克蘭上獲補償。馬克龍稱，支持有關想法，但烏克蘭應最先獲補償，他們不少國民在戰爭中死去，並且遭戰火嚴重破壞；接著是援助烏克蘭的人獲補償，但不應由烏克蘭承擔，應該是俄羅斯，烏方並不是侵略的一方。特朗普接著說，如大家所知，「歐洲借錢給烏克蘭，他們取回了錢」。馬克龍忍不住了，伸手拍特朗普的手臂，說「不，事實是，坦白說，我們付了錢，付了未償還債務的60%，就像美國，透過貸款、擔保和補助。要搞清楚，我們真金白銀付了錢。」一旁的特朗普一臉不同意，還向記者耍手示意不認同。

馬克龍又指，歐洲凍結了俄羅斯在歐洲的2,300億資產，但這不是借貸的抵押品，因它不是屬於他們的。假如最終與俄羅斯談判，會要求俄方以有關資產作賠償。特朗普沒有正面回應馬克龍的說法。