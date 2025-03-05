俄烏戰爭｜特朗普將在國會演說　據報將公布美烏礦產協議

美國總統特朗普即將到國會聯席會議發表演說，是他一月就任以來首次。據報，內容將談及關稅、俄烏戰事等。烏克蘭總統澤連斯基較早前表示，他與團隊已準備好在美國總統的強力領導下展開工作，以實現持久和平。外電引述消息報道，美國與烏克蘭計劃簽署礦產協議，特朗普將在國會演說中，公布相關消息。

特朗普周一(3日)晚間在自家社群媒體Truth Social發文表示：「明天晚上將會有大事發生，我將如實陳述！」白宮表示，特朗普演講的主題是「復興美國夢」(The Renewal of the American Dream)，外界預估特朗普將利用這個機會宣揚過去一個多月的政策實施，包括移民、關稅、政府效率部等政績，並將呼籲國會繼續撥款，持續展開打擊非法移民的行動。白宮副幕僚長米勒表示，這是特朗普總統細數一個月來破紀錄且前所未有政績和成就的機會，而且他是唯一能這麼做的人。