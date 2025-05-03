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國際
2025-05-03 09:45:26

俄烏戰爭｜特朗普批出5000萬對烏軍援　第二任期內首次

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特朗普政府將首度軍售烏克蘭。（示意圖/美聯社）

美烏礦產協議簽署後，美國首度批准對烏克蘭進行軍售，計劃透過直接商業銷售（DCS）方式，授權價值5,000萬美元（約3.88億港元）的軍事物資輸出。由於是特朗普第二任期首次對烏克蘭提供軍事支持，此舉也被視為華府對俄烏衝突政策的重大轉變。

消息最早由《基輔郵報》引述外交消息來源報導，隨後獲得美國國會紀錄證實。美國政府已於4月30日正式通知國會，計劃允許在直接商業銷售計劃下，向烏克蘭出售軍事物資。在美烏於4月30日簽署礦產協議後，美國總統特朗普迅速改變立場，批准價值5,000萬美元（約3.88億港元）以上的軍事出口許可。

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曾暫停超過10億美元軍援

就在幾周前，特朗普為了促使烏克蘭與俄羅斯和談，曾暫停超過10億美元的軍事援助，包括「愛國者」防空飛彈和「海馬斯」遠程火箭系統等武器彈藥。當時烏克蘭官員曾表示，這項決定「令人痛苦，但不致命」。

據了解，此次軍售採用直接商業銷售機制，有別於傳統的對外軍售（FMS）。這種機制允許美國國防承包商在國務院監督下，直接與外國政府進行談判。安全分析機構Tochniy的分析師指出，這種不透明的方式使美國在外交政策上保持彈性，也是特朗普處理國際關係的特色。

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特朗普：俄羅斯無攻佔整個烏克蘭已就俄烏停火作出相當大讓步。(AP) 烏克蘭首都基輔昨日凌晨受到俄軍空襲，至少12人死亡。(X) 烏克蘭總統澤連斯基及美國總統特朗普周六在梵蒂岡出席教宗方濟各葬禮前，一對一會談約15分鐘，是2月底兩人在白宮不歡而散後首次單獨會面。(資料圖片) 烏克蘭總統澤連斯基及美國總統特朗普周六在梵蒂岡出席教宗方濟各葬禮前，一對一會談約15分鐘，是2月底兩人在白宮不歡而散後首次單獨會面。(資料圖片)

「這對我們是一筆好交易」

烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）向《Newsweek》表示：「從政治角度來看，這對我們是一筆好交易。」

根據《武器出口管制法》，這次擬議的銷售將包括軍事指定物資、技術數據和相關國防服務，但具體項目尚未公開。此舉不僅顯示美國支持戰時盟友的決心，也被視為增強美國對基輔和莫斯科影響力的戰略轉向。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

烏克蘭東南部城市札波羅熱一處住宅區周二遭俄軍攻擊，有汽車起火。(美聯社) 烏克蘭東南部城市札波羅熱一處住宅區周二遭俄軍攻擊，一幢公寓被炮火擊中，有居民死亡。(美聯社) 烏克蘭東南部城市札波羅熱一處住宅區周二遭俄軍攻擊，有汽車被炮火摧毀。(美聯社) 烏克蘭東南部城市札波羅熱一處住宅區周二遭俄軍攻擊，有居民目擊家園盡毀，顯得悲傷。(美聯社) 烏克蘭東南部城市札波羅熱一處住宅區周二遭俄軍攻擊，一幢公寓被炮火摧毀。(美聯社) 烏克蘭一架巴士被俄羅斯無人機襲擊。(路透社)

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