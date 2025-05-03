俄烏戰爭｜特朗普批出5000萬對烏軍援　第二任期內首次

美烏礦產協議簽署後，美國首度批准對烏克蘭進行軍售，計劃透過直接商業銷售（DCS）方式，授權價值5,000萬美元（約3.88億港元）的軍事物資輸出。由於是特朗普第二任期首次對烏克蘭提供軍事支持，此舉也被視為華府對俄烏衝突政策的重大轉變。 消息最早由《基輔郵報》引述外交消息來源報導，隨後獲得美國國會紀錄證實。美國政府已於4月30日正式通知國會，計劃允許在直接商業銷售計劃下，向烏克蘭出售軍事物資。在美烏於4月30日簽署礦產協議後，美國總統特朗普迅速改變立場，批准價值5,000萬美元（約3.88億港元）以上的軍事出口許可。

曾暫停超過10億美元軍援 就在幾周前，特朗普為了促使烏克蘭與俄羅斯和談，曾暫停超過10億美元的軍事援助，包括「愛國者」防空飛彈和「海馬斯」遠程火箭系統等武器彈藥。當時烏克蘭官員曾表示，這項決定「令人痛苦，但不致命」。 據了解，此次軍售採用直接商業銷售機制，有別於傳統的對外軍售（FMS）。這種機制允許美國國防承包商在國務院監督下，直接與外國政府進行談判。安全分析機構Tochniy的分析師指出，這種不透明的方式使美國在外交政策上保持彈性，也是特朗普處理國際關係的特色。