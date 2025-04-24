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國際
2025-04-24 09:43:00

俄烏戰爭｜特朗普批烏拒承認克里米亞屬俄損害和談　澤連斯基貼美國2018年聲明

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俄烏戰爭，特朗普批澤連斯基拒承認克里米亞屬俄損害和談。(AP)

俄烏戰爭，特朗普批澤連斯基拒承認克里米亞屬俄損害和談。(AP)

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美國總統特朗普在社交平台發文，批評烏克蘭總統澤連斯基拒絕承認在2014年被吞併的克里米亞(Crimea)為俄羅斯領土，是煽動性言論，損害同俄羅斯的和談，只會延長殺戮。澤連斯基之後發布特朗普政府2018年拒絕俄羅斯吞併克里米亞的聲明。

特朗普在社交平台發文說，烏克蘭多年前就已經失去克里米亞，已無討論空間。他說，沒有人要求澤連斯基承認克里米亞是俄羅斯領土，但反問若果澤連斯基想要克里米亞，為甚麼烏克蘭在11年前沒有為之而戰，而是沒打一槍一彈就移交給俄羅斯。特朗普重申，目前很接近達成結束戰爭協議，澤連斯基可以選擇和平，或者再打3年，然後失去整個國家。

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澤連斯基貼美國2018年聲明。(AP)

澤連斯基貼美國2018年聲明。(AP)

澤連斯基貼特朗普政府拒俄吞併克里米亞聲明

在倫敦，烏克蘭代表與英法德官員，以及美國俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)會晤，重申烏克蘭致力於美方主導和平努力的立場，各方同意繼續定期會晤。澤連斯基在社交平台X形容會面情緒高漲，5國在會上各自表看法和互相尊重的立場，作出有意義的貢獻，美方也表達同樣的看法，烏克蘭將一貫按照憲法行事，完全相信合作夥伴，尤其是美國，亦將按照其堅定的決定行事。澤連斯基又貼出特朗普政府於2018年的拒絕俄羅斯吞併克里米亞的聲明，內容提到美國將堅定立場直至烏克蘭恢復領土。

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