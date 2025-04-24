俄烏戰爭｜特朗普批烏拒承認克里米亞屬俄損害和談　澤連斯基貼美國2018年聲明

美國總統特朗普在社交平台發文，批評烏克蘭總統澤連斯基拒絕承認在2014年被吞併的克里米亞(Crimea)為俄羅斯領土，是煽動性言論，損害同俄羅斯的和談，只會延長殺戮。澤連斯基之後發布特朗普政府2018年拒絕俄羅斯吞併克里米亞的聲明。

特朗普在社交平台發文說，烏克蘭多年前就已經失去克里米亞，已無討論空間。他說，沒有人要求澤連斯基承認克里米亞是俄羅斯領土，但反問若果澤連斯基想要克里米亞，為甚麼烏克蘭在11年前沒有為之而戰，而是沒打一槍一彈就移交給俄羅斯。特朗普重申，目前很接近達成結束戰爭協議，澤連斯基可以選擇和平，或者再打3年，然後失去整個國家。