俄烏戰爭｜特朗普批烏拒承認克里米亞屬俄損害和談　澤連斯基貼美國2018年聲明

美國總統特朗普在社交平台發文，批評烏克蘭總統澤連斯基拒絕承認在2014年被吞併的克里米亞(Crimea)為俄羅斯領土，是煽動性言論，損害同俄羅斯的和談，只會延長殺戮。澤連斯基之後發布特朗普政府2018年拒絕俄羅斯吞併克里米亞的聲明。
特朗普在社交平台發文說，烏克蘭多年前就已經失去克里米亞，已無討論空間。他說，沒有人要求澤連斯基承認克里米亞是俄羅斯領土，但反問若果澤連斯基想要克里米亞，為甚麼烏克蘭在11年前沒有為之而戰，而是沒打一槍一彈就移交給俄羅斯。特朗普重申，目前很接近達成結束戰爭協議，澤連斯基可以選擇和平，或者再打3年，然後失去整個國家。
澤連斯基貼特朗普政府拒俄吞併克里米亞聲明
在倫敦，烏克蘭代表與英法德官員，以及美國俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)會晤，重申烏克蘭致力於美方主導和平努力的立場，各方同意繼續定期會晤。澤連斯基在社交平台X形容會面情緒高漲，5國在會上各自表看法和互相尊重的立場，作出有意義的貢獻，美方也表達同樣的看法，烏克蘭將一貫按照憲法行事，完全相信合作夥伴，尤其是美國，亦將按照其堅定的決定行事。澤連斯基又貼出特朗普政府於2018年的拒絕俄羅斯吞併克里米亞的聲明，內容提到美國將堅定立場直至烏克蘭恢復領土。
Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025