俄烏戰爭｜特朗普指澤連斯基是獨裁者　施紀然稱戰爭期間暫停選舉合理

特朗普周三(19日)在社交平台發文，指澤連斯基在烏克蘭民意調查中支持率很低，並拒絕進行選舉，是一名獨裁者，又指他將美國前總統拜登玩弄於股掌之間，聲稱他說服美國花費3,500億美元。與澤連斯基月初稱收到美國760億美元軍援的說法有出入。

特朗普說，他喜愛烏克蘭，但澤連斯基做得很差，美國正與俄羅斯談判結束戰爭，並取得成功。澤連斯基最好快些行動，否則烏克蘭將無國可治。 美國副總統萬斯指澤連斯基想透過公開唱衰特朗普，令他改變主意。