俄烏戰爭｜特朗普指澤連斯基是獨裁者　施紀然稱戰爭期間暫停選舉合理

特朗普周三(19日)在社交平台發文，指澤連斯基在烏克蘭民意調查中支持率很低，並拒絕進行選舉，是一名獨裁者，又指他將美國前總統拜登玩弄於股掌之間，聲稱他說服美國花費3,500億美元。與澤連斯基月初稱收到美國760億美元軍援的說法有出入。
特朗普說，他喜愛烏克蘭，但澤連斯基做得很差，美國正與俄羅斯談判結束戰爭，並取得成功。澤連斯基最好快些行動，否則烏克蘭將無國可治。 美國副總統萬斯指澤連斯基想透過公開唱衰特朗普，令他改變主意。
對於特朗普將澤連斯基稱為獨裁者。德國總理朔爾茨認為是錯誤及危險。英國首相施紀賢(Keir Starmer)與澤連斯基通話。首相府指，施紀賢向民主選舉產生的澤連斯基表達支持，指烏克蘭因戰亂而暫停大選完全合理，英國在第一及第二次世界大戰期間亦暫停大選。
特朗普與澤連斯基的關係迅速惡化
特朗普較早前明確要求烏克蘭提供價值5,000億美元的稀有礦物資源作為回報。美俄周二(18日)首度會面討論結束俄烏戰爭，排除烏克蘭參與。特朗普其後突然語出驚人，稱是烏克蘭挑起戰爭，是澤連斯基不肯談判，又指澤連斯基民望低，支持率為4%。不過，根據基輔國際社會學研究所本月4日至9日對1,000人進行的民意調查，澤連斯基獲得57%的烏克蘭人的支持，高於去年12月進行的類似調查時的52%。
澤連斯基周三(19日)回應指，特朗普指他民望低是掉在俄羅斯構造的假訊息世界，並指不會為以5,000億美元稀有礦物資源換取美國支持而出賣國家。此外，澤連斯基月初指，美國國會通過對烏克蘭1,770億美元的援助，烏克蘭僅收到大約42%的760億美元。相關說法與特朗普所指美國已花費3,500億美元有距離。