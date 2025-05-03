俄烏戰爭｜特朗普擬再制裁俄羅斯　涵蓋銀行與能源領域

《路透社》引述知情人士披露，美國已敲定新一輪針對俄羅斯的經濟制裁方案，涵蓋銀行與能源領域，目的是加強對莫斯科的壓力，促使其接受美國總統特朗普提出的停火與和平談判倡議。
報道引述三名美國官員與一位知情人士透露，這波制裁將鎖定俄羅斯國營能源巨頭「俄氣公司」（Gazprom），以及自然資源與銀行業的主要實體。儘管制裁內容已草擬完成，官員強調最終是否實施仍需特朗普（Donald Trump）拍板定案。
依賴向中印等國出口能源
報道指出，儘管特朗普上任後對俄立場寬鬆，包括解散司法部打擊俄羅斯寡頭的特別小組，並多次發表親莫斯科言論，如將烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱為「獨裁者」，但隨着俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）屢次拒絕和平談判要求，特朗普近來態度明顯轉為強硬。
美國駐北約前大使沃爾克（Kurt Volker）表示：「特朗普已經盡一切努力給普京機會，表示願意停火並結束戰爭，但普京持續拒絕。這是美國對俄施壓的新階段。」他分析指，俄羅斯依賴向中國與印度等國出口能源，獲得外匯資金用於軍事開支：「若切斷這條命脈，將對俄構成真正壓力。」
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