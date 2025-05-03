俄烏戰爭｜特朗普擬再制裁俄羅斯　涵蓋銀行與能源領域

《路透社》引述知情人士披露，美國已敲定新一輪針對俄羅斯的經濟制裁方案，涵蓋銀行與能源領域，目的是加強對莫斯科的壓力，促使其接受美國總統特朗普提出的停火與和平談判倡議。

報道引述三名美國官員與一位知情人士透露，這波制裁將鎖定俄羅斯國營能源巨頭「俄氣公司」（Gazprom），以及自然資源與銀行業的主要實體。儘管制裁內容已草擬完成，官員強調最終是否實施仍需特朗普（Donald Trump）拍板定案。