俄烏戰爭｜特朗普稱澤連斯基寄信和解　烏：X發帖而已

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基先前在白宮發生口角後不歡而散，兩人能否修復關係備受關注。特朗普4日在國會演說時自曝收到澤連斯基「來信」示好，但很快被烏克蘭官員澄清，特朗普所說的「信」是指澤連斯基在社交平台X上的發文。
有意簽署礦產協議
據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）先前在向國會兩院發表演說時，聲稱他已收到澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的一封「重要信件」，後者表示有意簽署礦產協議，希望重返談判桌，以實現強大且持久的和平。
對此，烏克蘭駐美大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）在Facebook發文否認澤連斯基寫信給特朗普，稱特朗普是引述澤連斯基在社交媒體X上的發文。她寫道：「美國總統特朗普在向全國發表演說時，宣讀了我國總統澤連斯基的發文，他表示『我很感謝他寄出這封信』。」
瑪卡羅娃同時表示，在非常困難的情況下，烏克蘭仍將與美國建立關係並推動優先事項。
希望結束戰爭實現和平
此外，澤連斯基的發言人尼基福羅夫（Serhii Nykyforov）也向烏媒LIGA.net證實，澤連斯基並沒有給特朗普寄出任何信，特朗普指的是前者在X上的發文。
澤連斯基4日曾在X發表帖文，重申烏克蘭希望結束戰爭實現和平，表示願意盡快回到談判桌前，願意簽署礦產和安全協議。他在文中感謝美國和特朗普對烏克蘭的幫助，並對先前在白宮與特朗普發生口角表示：「很令人遺憾，現在是糾正錯誤的時候了。」
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I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025
None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…