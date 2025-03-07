俄烏戰爭｜特朗普稱澤連斯基寄信和解　烏：X發帖而已

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基先前在白宮發生口角後不歡而散，兩人能否修復關係備受關注。特朗普4日在國會演說時自曝收到澤連斯基「來信」示好，但很快被烏克蘭官員澄清，特朗普所說的「信」是指澤連斯基在社交平台X上的發文。

有意簽署礦產協議

據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）先前在向國會兩院發表演說時，聲稱他已收到澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的一封「重要信件」，後者表示有意簽署礦產協議，希望重返談判桌，以實現強大且持久的和平。