俄烏戰爭｜特朗普籲無條件停火30天　威脅加碼制裁

美國總統特朗普於8日與烏克蘭總統澤連斯基進行通話後，隨即在社交平台發文，呼籲俄羅斯與烏克蘭實施30天無條件停火，並警告若不遵守停火協議將面臨進一步制裁。 據《紐約郵報》（New York Post）報道，當地時間8日，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話後，在自家社交平台「真相社交」（Truth Social）上表示：「與俄羅斯/烏克蘭的談判仍在繼續。美國呼籲，理想情況下，實現30天無條件停火。希望雙方能夠達成可接受的停火協議，並對尊重這些直接談判的神聖性負責。」

烏：準備好立即停火 特朗普補充道：「如果不遵守停火協議，美國及其合作夥伴將實施進一步制裁。」 據報道，澤連斯基形容這是一次「良好的談話」，並表示烏克蘭已準備好立即實施停火。他在社交平台X上說：「我們討論了持續實現和平的必要性，包括可以採取的具體步驟。特朗普總統詢問了戰場情況，我提供了簡要概述。我也告知他，烏克蘭已準備好從即日起實施30天停火。」

俄羅斯先前宣布停火三天 澤連斯基寫道：「特朗普總統確認他希望結束這場戰爭，準備提供幫助，並支持停火的必要性。」