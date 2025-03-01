俄烏戰爭｜特朗普與澤連斯基爆發罵戰　會面不歡而散無簽礦產協議

烏克蘭總統澤連斯基到訪美國，與美國總統特朗普和副總統萬斯會面，不過雙方爆發罵戰，在白宮橢圓形辦公室十分罕見。雙方最終不歡而散，並無簽署開發烏克蘭稀土等礦物的礦產資源協議。

最初雙方會面的氣氛良好，但之後急轉直下，美國副總統萬斯揚言澤連斯基應該感謝特朗普嘗試結束衝突。其後特朗普亦與澤連斯基爆發罵戰，特朗普直言澤連斯基讓自己陷入不利處境，「你手上已經沒有牌了，與我們一起就會有。」澤連斯基回應指「我不打牌的。」特朗普則再說「你是在打牌。」澤連斯基反駁「我是認真的，我是一名戰時總統。」不過，特朗普不滿說法，指對方正在以「第三次世界大戰」作賭注，非常不尊重美國。澤連斯基形容俄羅斯總統普京是殺手，質疑特朗普對普京的態度溫和，呼籲他不要對普京妥協。