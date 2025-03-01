俄烏戰爭｜特朗普與澤連斯基爆發罵戰　會面不歡而散無簽礦產協議

烏克蘭總統澤連斯基到訪美國，與美國總統特朗普和副總統萬斯會面，不過雙方爆發罵戰，在白宮橢圓形辦公室十分罕見。雙方最終不歡而散，並無簽署開發烏克蘭稀土等礦物的礦產資源協議。
最初雙方會面的氣氛良好，但之後急轉直下，美國副總統萬斯揚言澤連斯基應該感謝特朗普嘗試結束衝突。其後特朗普亦與澤連斯基爆發罵戰，特朗普直言澤連斯基讓自己陷入不利處境，「你手上已經沒有牌了，與我們一起就會有。」澤連斯基回應指「我不打牌的。」特朗普則再說「你是在打牌。」澤連斯基反駁「我是認真的，我是一名戰時總統。」不過，特朗普不滿說法，指對方正在以「第三次世界大戰」作賭注，非常不尊重美國。澤連斯基形容俄羅斯總統普京是殺手，質疑特朗普對普京的態度溫和，呼籲他不要對普京妥協。
白宮表示，美國要求烏克蘭的代表團離開。特朗普其後會見傳媒時重申他希望即時停火，但澤連斯基看似無意達成和平，只是一心想作戰。特朗普聲稱澤連斯基想重新對話，但美方暫時不會再進行對話，呼籲澤連斯基準備好實現和平後才再來美國。特朗普並在社交平台說會談非常有意義，形容有火花及壓力的對話，才能學習事情及促進理解。
毋須向特朗普道歉
澤連斯基接受傳媒訪問時則指不認為做了甚麼壞事，毋須向特朗普道歉，重申尊重特朗普和美國人民。他有信心挽回與特朗普的關係，希望特朗普可站在烏方的立場。他強調自己準備好和平，但有需要保持強硬。他稱除非有安全保障可防止俄軍再侵略烏克蘭，否則不會與俄方和談。