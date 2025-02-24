俄烏戰爭｜特朗普要5000億美元稀土等礦藏 烏克蘭：7成在烏東俄羅斯佔領區

美國特朗普政府正尋求與烏克蘭達成一項價值5,000億美元協議，確保能優先使用烏國礦藏，但烏克蘭表示，約有價值3,500億美元關鍵性礦藏位於烏東俄羅斯佔領區。
特朗普過去一周不斷向烏克蘭施壓要求簽署該礦產協議，但遭基輔以美方所提協議文本沒含對烏克蘭的安全保障而拒絕。特朗普表示，他希望獲得價值5,000億美元的烏克蘭礦產資源，來補償拜登政府任內對烏克蘭的援助。
烏克蘭半數稀土礦藏位於俄羅斯佔領區
烏克蘭近20%礦產資源，包括約一半稀土礦藏，都位於俄羅斯佔領區。有專家估計在俄羅斯佔領區的礦產資源價值，可能達數萬億美元。
烏克蘭大部分資源位於工業地帶的烏東頓巴斯，但頓巴斯地區大部分已落入俄羅斯手中，且俄軍仍持續在戰線推進。
烏克蘭官員：與美國談判正常進行中
烏克蘭副總理斯維里登科(Yulia Svyrydenko)在基輔記者會上表示：「不幸的是，我們掌握的資訊顯示，約價值3,500億美元的可用關鍵礦產，暫時都在俄羅斯佔領區內。」總統澤連斯基要求特朗普提供實質安全保障，來換取烏國鋰、鈦、鈾和稀土等關鍵資源的使用權。這些原材料對生產電子產品至關重要。
烏克蘭一名消息人士上周六表示，烏克蘭領導人「還沒準備好」同意美方目前的要求。澤連斯基的幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)周日堅稱，談判「正常進行中」。他強調：「沒有人拒絕任何事情，目前工作進展正常，但這樣的過程可能需要一天，也可能要幾個月。」