俄烏戰爭｜特朗普要5000億美元稀土等礦藏 烏克蘭：7成在烏東俄羅斯佔領區

澤連斯基與特朗普在礦產協議上爭持。(資料圖片)

美國特朗普政府正尋求與烏克蘭達成一項價值5,000億美元協議，確保能優先使用烏國礦藏，但烏克蘭表示，約有價值3,500億美元關鍵性礦藏位於烏東俄羅斯佔領區。

特朗普過去一周不斷向烏克蘭施壓要求簽署該礦產協議，但遭基輔以美方所提協議文本沒含對烏克蘭的安全保障而拒絕。特朗普表示，他希望獲得價值5,000億美元的烏克蘭礦產資源，來補償拜登政府任內對烏克蘭的援助。

烏克蘭半數稀土礦藏位於俄羅斯佔領區

烏克蘭近20%礦產資源，包括約一半稀土礦藏，都位於俄羅斯佔領區。有專家估計在俄羅斯佔領區的礦產資源價值，可能達數萬億美元。