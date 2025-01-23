俄烏戰爭｜特朗普警告普京停戰否則加強制裁　俄方：須解決烏危機根源

美國總統特朗普在競選期間曾誇口自己能在24小時內調停俄烏戰爭，華府近日將目標改為特朗普上任100日內。特朗普周三(22日)發文警告俄羅斯總統普京，若拒絕與烏克蘭就結束俄烏戰事舉行談判，美國將加強對俄羅斯實施制裁，並對俄進口貨品徵收高額關稅。俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基回應指，最首要和最重要的問題，是解決烏克蘭危機的根源。

特朗普22日在其社交網站Truth發文表示，稱自己不希望傷害俄羅斯，他指自己很喜歡俄羅斯人民，與俄羅斯總統普京一直保持非常好的關係，亦永遠不會忘記俄羅斯協助美國贏得二戰，但他警告普京必須停止俄烏戰爭這場「荒謬的戰事」，否則只會令俄羅斯正在衰退的經濟情況變得更差，若果不盡快達成「協議」，他將向俄羅斯及其他參與國家的進口商品加徵稅項，以及實施進一步制裁，強調現在是達成協議的時候，不應該再失去生命。