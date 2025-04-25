俄烏戰爭｜特朗普：俄羅斯無攻佔整個烏克蘭已是相當大讓步

美國總統特朗普被記者問及俄羅斯總統普京採取甚麼措施來協助達成和平協議，指俄羅斯沒有佔領整個國烏克蘭，是一個相當大的讓步，又指他自己經已設定達成協議的最後期限。

在白宮會晤到訪的挪威首相斯特勒，談及俄烏戰事。特朗普表示，未來幾日對推動俄羅斯與烏克蘭停火至關重要，他已經在俄烏問題上設定了一個最後期限，期限過後，美國的態度會有所不同，美國正向俄羅斯和烏克蘭施加巨大壓力，以達成和平協議，但拒絕透露細節。被記者問及普京採取甚麼措施來協助達成和平協議，指俄羅斯沒有佔領整個烏克蘭國家，已經就停火作出一個相當大的讓步。