俄烏戰爭｜特朗普：俄羅斯無攻佔整個烏克蘭已是相當大讓步

美國總統特朗普被記者問及俄羅斯總統普京採取甚麼措施來協助達成和平協議，指俄羅斯沒有佔領整個國烏克蘭，是一個相當大的讓步，又指他自己經已設定達成協議的最後期限。
在白宮會晤到訪的挪威首相斯特勒，談及俄烏戰事。特朗普表示，未來幾日對推動俄羅斯與烏克蘭停火至關重要，他已經在俄烏問題上設定了一個最後期限，期限過後，美國的態度會有所不同，美國正向俄羅斯和烏克蘭施加巨大壓力，以達成和平協議，但拒絕透露細節。被記者問及普京採取甚麼措施來協助達成和平協議，指俄羅斯沒有佔領整個烏克蘭國家，已經就停火作出一個相當大的讓步。
特朗普稱不認為俄襲烏是和平的障礙
烏克蘭首都基輔昨日凌晨受到俄軍空襲，至少12人死亡。特朗普在社交網站發文，表示很不高興見到今次攻擊，點名敦促普京停止戰事。特朗普被記者追問較早時在社交平台批評普京襲擊烏克蘭首都基輔的言論。特朗普認為，當大家正在談論和平時，俄羅斯就發射導彈，直言自己不喜歡，但不認為襲擊是和平的障礙，他拒絕說明俄羅斯是否會面臨進一步制裁，只是說會等一星期，看看能否達成協議。烏克蘭總統澤連斯基說，初步資料顯示俄軍使用的彈道導彈是由北韓製造。被問到烏克蘭是否必須割讓克里米亞，特朗普說，取決於割讓哪些領土，認為克里米亞並未涉及戰鬥，是前總統奧巴馬任內的事，想奪回將會十分困難。