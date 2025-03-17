俄烏戰爭｜特朗普：周二與普京通話商停火 或有消息公布

總統特朗普上台後美國外交政策變「親俄」，想盡快兌現選舉承諾結束俄烏戰爭，以及結束對烏克蘭的援助。特朗普周日晚透露，周二將與俄羅斯總統普京通電話，「可能有消息公布」。他透露，雙方過去一個周末為兩人的對話做了很多工作，嘗試結束這場戰爭，他認為很大機會成功。克里姆林宮周一亦證實美俄領導人將對話，但拒絕透露詳情。
俄烏戰爭｜特朗普：商土地「瓜分」
雖然俄羅斯未能在3年前達成目標閃電佔據烏克蘭並扶植親俄政府，但過去一年來佔據了烏克蘭4個州份不少地區，佔了烏國五分一國土。烏克蘭總統澤連斯基一直堅拒以放棄土地換和平，但特朗普「傾俄」的態度下，其有關堅持成疑。他更因為美國停止軍援和分享情報後，而被逼「跪低」同意達成礦產協議和暫時停火條件。特朗普周日晚乘空軍一號從佛州飛回華盛頓時對隨行記者稱，他與普京將談論土地和核電廠，並形容將「瓜分某些資產」。
俄烏戰爭｜美國國家安全顧問：放棄土地是現實問題
美國總統特使威特科夫上周到訪莫斯科推動停戰談判，特朗普試圖爭取普京支持停火30天的建議，烏克蘭上周已同意。克里姆林宮上周五稱，普京已透過威特科夫向特朗普轉達意見。威特科夫周日受訪時稱，特朗普預料數周內達成協議結束俄烏戰爭。不過，他與國務卿魯比奧及國家安全顧問沃爾茨均強調，在俄羅斯同意停火前將有不少挑戰。被問及是否容許俄方保有現時所佔據的烏克蘭地區，沃爾茨表示，「我們要自問，這是否我們的國家利益？是否實際……我們是否要將所有俄羅斯人驅逐出烏克蘭每一寸國土？」他續指，談論對與錯的同時，也要認清現實；若不肯在土地及其他議題上讓步，只會有無盡的戰爭，甚至第三次世界大戰。
俄烏戰爭｜普京曾開條件 烏軍須撤出烏4州
俄羅斯在2014年吞併了烏克蘭的克里米亞半島，而2022年入侵烏克蘭後，已佔據了烏東的頓涅茨克和盧甘斯克州，還有東南部的赫爾松州和扎波羅熱州。雖然未有全面控制，但俄軍佔領了該4個州不少地區。普京去年提出和平條件之一是烏軍從這4個州撤走。在扎波羅熱州，俄軍控制了當地的歐洲最大核電廠。