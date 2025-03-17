俄烏戰爭｜特朗普：周二與普京通話商停火 或有消息公布

總統特朗普上台後美國外交政策變「親俄」，想盡快兌現選舉承諾結束俄烏戰爭，以及結束對烏克蘭的援助。特朗普周日晚透露，周二將與俄羅斯總統普京通電話，「可能有消息公布」。他透露，雙方過去一個周末為兩人的對話做了很多工作，嘗試結束這場戰爭，他認為很大機會成功。克里姆林宮周一亦證實美俄領導人將對話，但拒絕透露詳情。

俄烏戰爭｜特朗普：商土地「瓜分」

雖然俄羅斯未能在3年前達成目標閃電佔據烏克蘭並扶植親俄政府，但過去一年來佔據了烏克蘭4個州份不少地區，佔了烏國五分一國土。烏克蘭總統澤連斯基一直堅拒以放棄土地換和平，但特朗普「傾俄」的態度下，其有關堅持成疑。他更因為美國停止軍援和分享情報後，而被逼「跪低」同意達成礦產協議和暫時停火條件。特朗普周日晚乘空軍一號從佛州飛回華盛頓時對隨行記者稱，他與普京將談論土地和核電廠，並形容將「瓜分某些資產」。