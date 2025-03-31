俄烏戰爭｜特朗普：對普京非常生氣　威脅對俄石油徵收二級關稅

特朗普周日(30日)接受全國廣播公司(NBC)電話訪問時表示，對普京最近批評烏克蘭總統澤連斯基可信度的言論非常生氣及惱火，威脅如果美俄未能就烏克蘭問題達成協議，可能在1個月內，向進口俄羅斯石油的國家徵收二級關稅，令有關國家輸往美國的貨品最高被加徵50%關稅，並會禁止從俄羅斯進口石油的企業在美國做生意。特朗普表示，普京知道他很生氣，但認為兩人關係非常好，如果普京做正確的事，他的憤怒會很快消散。他又透露兩人會在本周再次通話。

斡旋俄烏停火的美國總統特朗普，對俄羅斯的態度轉趨強硬，表示對俄羅斯總統普京非常生氣，並指，如果因俄羅斯的原因導致俄烏不能達成停火協議，美國可能對俄羅斯石油買家收二級關稅。

普京建議聯合國臨時管理烏克蘭

普京上周五(28日)表示，因為烏克蘭沒有進行選舉，烏克蘭現政權不具備合法性，俄羅斯不知道應該與烏克蘭的甚麽人簽署協議，因為「明天就可能換一批領導人」。普京提議可以討論在聯合國的監督下與美國、歐洲和俄羅斯的夥伴國家在烏克蘭建立臨時管理機構的可能性，以便舉行新的選舉和簽署關鍵協議，這可以有效地讓澤連斯基下台。

澤連斯基的總統任期在2024年5月結束，但為應對與俄羅斯軍隊的持續戰鬥，烏克蘭實施戰時戒嚴法而推遲正常選舉周期。根據烏克蘭憲法，國家在戒嚴期間不舉行選舉。澤連斯基將繼續留任。