俄烏戰爭｜特朗普：烏克蘭挑起戰爭　與俄統一口徑？

美俄關係自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後跌至冰點，雙方周二在沙特阿拉伯首都利雅得首度會面討論結束俄烏戰爭。美方政策由支持烏克蘭轉為傾向俄羅斯，總統特朗普在兩國代表團會面後會見記者時更語出驚人，稱是烏克蘭挑起戰爭，是烏克蘭總統澤連斯基不肯談判，與不斷說俄羅斯總統普京早已準備好談判的克里姆林宮口徑如出一徹。特朗普稱，相信會在2月結束前與普京會面，克里姆林宮周三表示，雖然需時籌備，但美俄領導人最快會在2月見面。澤連斯基回應特朗普的言論稱，對方活於假資訊中，被「假資訊泡泡」包圍。法國政府發言人稱，不理解特朗普將開戰責任推給烏方的邏輯。
俄烏戰爭｜「你不應開始這場戰爭，你可以達成協議」
對於烏克蘭一再反對被排拒在周二的會談外，特朗普似乎失去耐性，認為烏克蘭應在俄羅斯攻打前一早讓步。特朗普說：「我認為我有能力結束這場戰爭，而且進展不錯。但我今天聽到『噢，我們沒有受邀請』，你已在那裡3年了，3年前就應該結束它。根本不應該開始這場戰爭，你本來可以達成協議。」美國有線新聞網絡(CNN)認為，特朗普錯誤地稱是烏克蘭挑起這場戰爭，事實是俄羅斯入侵烏克蘭。
特朗普又聲稱，他可以為烏克蘭達成協議，「可以給予他們幾乎全部土地……以及沒有人會被殺。但他們卻選擇不這樣做。」俄軍在2024年掠奪了烏克蘭更多土地，目前佔據20%烏克蘭，即五分一國土。外界均認為，普京不會交還這些土地給烏克蘭，美方官員也認為烏克蘭要奪回土地無可能。特朗普表示，個人來說喜歡澤連斯基，但他在沒有提出證據下，指烏克蘭人對澤連斯基的滿意度僅4%。他說不會管私下是否喜歡澤連斯基，「我關心的是完成工作。你們現在的領導層允許一場不該發生的戰爭繼續下去，即使沒有美國」。
俄烏戰爭｜美俄就4項原則達成共識
周二利雅得美俄會談，美方由國務卿魯比奧領軍，國家安全顧問沃爾茲和中東問題特使威特科夫陪同。俄方則派出外長拉夫羅夫，以及普京外交政策顧問烏沙科夫。雙方會晤了4個半小時，魯比奧會後稱，雙方就四項原則達成共識：
1. 兩國恢復於對方首都的外交使團運作，以便繼續推進目前工作，雙方需要能夠正常運作的外交設施。
2. 兩國將任命高級團隊協助談判，並促成烏克蘭衝突以各方同意的方式、持久地結束。
3. 開始討論和研究烏克蘭衝突結束後，為美俄帶來的地緣政治和經濟合作。
4. 今天在場的5人將繼續參與烏克蘭和談進程，以確保它富成效地推進。
俄烏戰爭｜評論：首場談判俄成贏家
特朗普周二亦提到，不反對歐洲派駐維和部隊到烏克蘭，但俄羅斯早已表示反對，目前無跡象顯示會讓步。有評論認為，美俄首場談判，俄羅斯沒有作出任何退讓，已可與美國恢復雙邊關係。拉夫羅夫會後又稱，兩國對取消經濟障礙有「高度興趣」。俄入侵烏克蘭後，美國與西方國家對莫斯科實施了連串經濟制裁。
美國奧巴馬政府時期外交政策顧問Brett Bruen說，「真正令人擔憂的是特朗普在短短數天內，就把俄羅斯從賤民變成了珍貴的合作夥伴。這是有代價的。」
俄烏戰爭｜專家：美國團隊沒有國際談判經驗
耶魯大學教授、俄羅斯問題專家Timothy Snyder在社交網「X」貼文稱，美國團隊幾乎沒有高級別國際談判經驗，沒有烏克蘭和俄羅斯地區專業知識，也沒有相關的外語知識。俄羅斯人的情況則不然，至少可以這麼說。魯比奧3人剛上任不足一個月，而拉夫羅夫和烏沙科夫合計有34年在目前崗位的經驗。Bruen甚至形容這是特朗普國安團隊的「業餘時間」。
立陶宛國家安全局局長Darius Jauniškis向路透社稱，普京不會止步於烏克蘭，俄羅斯是真心希望結束這場戰爭嗎，「我並不認為」。特朗普共和黨同僚、參議院軍事委員會主席Roger Wicker也認為，普京在烏克蘭談判中不值得信任，向CNN稱「普京是一名戰爭罪犯。」被問及特朗普說相信普京希望和平的評論時，Wicker表示，「我們可以相信俄羅斯人會採取一切對他們有利的措施，以及暫時性的措施。」