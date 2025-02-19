俄烏戰爭｜特朗普：烏克蘭挑起戰爭　與俄統一口徑？

美俄關係自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後跌至冰點，雙方周二在沙特阿拉伯首都利雅得首度會面討論結束俄烏戰爭。美方政策由支持烏克蘭轉為傾向俄羅斯，總統特朗普在兩國代表團會面後會見記者時更語出驚人，稱是烏克蘭挑起戰爭，是烏克蘭總統澤連斯基不肯談判，與不斷說俄羅斯總統普京早已準備好談判的克里姆林宮口徑如出一徹。特朗普稱，相信會在2月結束前與普京會面，克里姆林宮周三表示，雖然需時籌備，但美俄領導人最快會在2月見面。澤連斯基回應特朗普的言論稱，對方活於假資訊中，被「假資訊泡泡」包圍。法國政府發言人稱，不理解特朗普將開戰責任推給烏方的邏輯。

俄烏戰爭｜「你不應開始這場戰爭，你可以達成協議」

對於烏克蘭一再反對被排拒在周二的會談外，特朗普似乎失去耐性，認為烏克蘭應在俄羅斯攻打前一早讓步。特朗普說：「我認為我有能力結束這場戰爭，而且進展不錯。但我今天聽到『噢，我們沒有受邀請』，你已在那裡3年了，3年前就應該結束它。根本不應該開始這場戰爭，你本來可以達成協議。」美國有線新聞網絡(CNN)認為，特朗普錯誤地稱是烏克蘭挑起這場戰爭，事實是俄羅斯入侵烏克蘭。

特朗普又聲稱，他可以為烏克蘭達成協議，「可以給予他們幾乎全部土地……以及沒有人會被殺。但他們卻選擇不這樣做。」俄軍在2024年掠奪了烏克蘭更多土地，目前佔據20%烏克蘭，即五分一國土。外界均認為，普京不會交還這些土地給烏克蘭，美方官員也認為烏克蘭要奪回土地無可能。特朗普表示，個人來說喜歡澤連斯基，但他在沒有提出證據下，指烏克蘭人對澤連斯基的滿意度僅4%。他說不會管私下是否喜歡澤連斯基，「我關心的是完成工作。你們現在的領導層允許一場不該發生的戰爭繼續下去，即使沒有美國」。