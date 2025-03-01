俄烏戰爭｜特澤會淪口角　路透：特朗普已沮喪好幾星期

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基，原定在白宮簽署礦產協議，未料爆發激烈爭吵，不歡而散，《路透社》指出，特朗普已「沮喪數周」，因為他一直認定澤連斯基阻礙戰爭結束，如今爆發吵架事件，特朗普沮喪「達到頂點」。

白宮不滿情緒日益高漲

報道引述3名知情人士表示，這次衝突爆發「並非偶然」，消息人士稱，最近幾周白宮內部的不滿情緒，日益高漲，尤其是當特朗普（Donald Trump）政府官員試圖與烏克蘭，就礦產協議進行談判時，且澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對簽署協議猶豫不決，一名白宮官員說：「我不明白發出邀請有甚麼意義。」