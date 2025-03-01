俄烏戰爭｜特澤會淪口角　路透：特朗普已沮喪好幾星期

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基，原定在白宮簽署礦產協議，未料爆發激烈爭吵，不歡而散，《路透社》指出，特朗普已「沮喪數周」，因為他一直認定澤連斯基阻礙戰爭結束，如今爆發吵架事件，特朗普沮喪「達到頂點」。
白宮不滿情緒日益高漲
報道引述3名知情人士表示，這次衝突爆發「並非偶然」，消息人士稱，最近幾周白宮內部的不滿情緒，日益高漲，尤其是當特朗普（Donald Trump）政府官員試圖與烏克蘭，就礦產協議進行談判時，且澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對簽署協議猶豫不決，一名白宮官員說：「我不明白發出邀請有甚麼意義。」
儘管後來雙方達成協議，澤連斯基飛往美國，但特朗普卻仍感到不滿。特朗普不喜歡澤連斯基爭取美國對烏克蘭的支持的方式，稱他「利用表演技巧試圖贏得媒體和國會的支持」。消息人士稱，特朗普還與國家安全團隊討論，澤連斯基未來任期的問題，以及美國是否可透過和平談判，迫使烏克蘭舉行選舉。
「徹底的災難」
特朗普還指示他的官員，盡可能限制與澤連斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）的溝通，而葉爾馬克曾與美國前總統拜登（Joe Biden）的安全顧問沙利文（Jake Sullivan），保持密切的工作關係。
吵架事件爆發後，共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，他曾在會議前警告澤連斯基，要集中精力處理當前協議，把安全保障和停火的討論推遲到稍後：「我今天早上和澤連斯基談過了⋯⋯特朗普總統昨晚心情很好。」如今雙方不歡而散，他表示，這是一場「徹底的災難」，「我不知道我們是否還能與澤連斯基交涉。」
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