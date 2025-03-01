俄烏戰爭｜特澤會爆罵戰　俄羅斯：特朗普沒動粗真是奇蹟

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發激烈口角，不歡而散，俄羅斯似乎隔岸觀火「看好戲」，俄國外交部發言人在社交媒體表示：「特朗普和萬斯 （美國副總統）沒有揍他，真是一個奇蹟。」
綜合外媒報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃 （Maria Zakharova）在社交媒體Telegram發文，作出上述表示，她並抨擊：「澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮說的最大謊言就是，烏克蘭在2022年陷入孤立，得不到任何援助。」
歐洲國家力挺澤連斯基
此外，俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也在Telegram發文，嘲笑澤連斯基是「古柯鹼小丑」、「豬」，並表示澤連斯基在白宮受到「嚴厲的斥責和抨擊」。
不過，歐洲國家紛紛發聲，力挺澤連斯基，烏克蘭一名高級官員稱，澤連斯基離開白宮後，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）以及歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）進行交談，稱他們都對澤連斯基表示「支持」，可望接任德國下一任總理的默茨（Friedrich Merz）表示：「無論順境還是逆境，我們都與烏克蘭站在一起。」
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