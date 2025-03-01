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國際
2025-03-01 14:45:38

俄烏戰爭｜特澤會爆罵戰　俄羅斯：特朗普沒動粗真是奇蹟

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澤連斯基與特朗普爆發口角後，一臉不悅離開白宮。（圖/美聯社）

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美國總統特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發激烈口角，不歡而散，俄羅斯似乎隔岸觀火「看好戲」，俄國外交部發言人在社交媒體表示：「特朗普和萬斯 （美國副總統）沒有揍他，真是一個奇蹟。」

綜合外媒報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃 （Maria Zakharova）在社交媒體Telegram發文，作出上述表示，她並抨擊：「澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮說的最大謊言就是，烏克蘭在2022年陷入孤立，得不到任何援助。」

特朗普與澤連斯基爆發罵戰，會面不歡而散，無簽署礦產協議(路透社圖片) 普京及梅德韋傑夫(右)曾「輪流」出任總統及總理。(美聯社) 梅德韋傑夫 梅德韋傑夫警告俄國一旦失去領土將用核武。(資料圖片)

歐洲國家力挺澤連斯基

此外，俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也在Telegram發文，嘲笑澤連斯基是「古柯鹼小丑」、「豬」，並表示澤連斯基在白宮受到「嚴厲的斥責和抨擊」。

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不過，歐洲國家紛紛發聲，力挺澤連斯基，烏克蘭一名高級官員稱，澤連斯基離開白宮後，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）以及歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）進行交談，稱他們都對澤連斯基表示「支持」，可望接任德國下一任總理的默茨（Friedrich Merz）表示：「無論順境還是逆境，我們都與烏克蘭站在一起。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

烏克蘭大部分資源位於工業地帶的烏東頓巴斯，但該地區大部分已落入俄羅斯手中。圖為烏軍上月在該區頓湼茨克前線附近受訓。(資料圖片) 烏克蘭大部分資源位於工業地帶的烏東頓巴斯，但該地區大部分已落入俄羅斯手中。圖為烏軍上月在該區頓湼茨克前線附近受訓。(資料圖片) 烏克蘭大部分資源位於工業地帶的烏東頓巴斯，但該地區大部分已落入俄羅斯手中。圖為烏軍本月初在該區頓湼茨克前線準備發炮攻擊俄軍據點。(資料圖片)

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