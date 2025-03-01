俄烏戰爭｜特澤會爆罵戰　俄羅斯：特朗普沒動粗真是奇蹟

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發激烈口角，不歡而散，俄羅斯似乎隔岸觀火「看好戲」，俄國外交部發言人在社交媒體表示：「特朗普和萬斯 （美國副總統）沒有揍他，真是一個奇蹟。」

綜合外媒報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃 （Maria Zakharova）在社交媒體Telegram發文，作出上述表示，她並抨擊：「澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮說的最大謊言就是，烏克蘭在2022年陷入孤立，得不到任何援助。」