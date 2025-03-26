俄烏戰爭｜白宮：與俄烏達成黑海航行安全協議　俄方：前提是撤銷部分制裁

美國白宮表示，已分別與俄羅斯及烏克蘭達成協議，以確保黑海航行安全，並禁止俄烏兩國互相攻擊對方的能源設施。不過，俄羅斯克里姆林宮則指，前提是美西方撤銷部分對俄制裁，包括涉及食品及化肥出口公司的制裁。烏克蘭總統澤連斯基指出，莫斯科已試圖扭曲協議，實際上欺騙烏俄的中間人和整個世界。
白宮發表兩份聲明，指過去3日與俄羅斯及烏克蘭在沙特阿拉伯分別會談，就黑海航行安全達成協議，兩國都同意要確保黑海航行安全、杜絕使用武力，並防止將商船用於軍事目的。美國會協助俄羅斯農產品及化肥恢復出口到世界市場，降低海上保險成本，加強這類交易進入港口，以及改善支付系統的聯通性。三國同意制定措施，落實禁止襲擊俄烏能源設施的協議，歡迎第三國斡旋，以支持實施能源及海事協議，並將繼續努力實現持久和平。美烏亦同意，華府會致力協助實現交換戰俘、釋放被俄方拘留的平民，以及交還被強迫轉移的兒童。
澤連斯基：莫斯科已試圖扭曲協議
克里姆林宮的聲明表示，美俄雙方同意確保落實黑海倡議，包括確保黑海航行安全、不使用武力、防止將商船用於軍事目的。美國將促進俄羅斯恢復向國際市場出口農產品和化肥，並擴大完成相關交易所涉及的港口及支付系統範圍。但俄方提出以上協議的生效條件，包括要先解除對俄羅斯農業銀行及其他從事食品和化肥出口公司的制裁，以及取消對港口船舶服務及貿易金融交易的限制等。
烏克蘭總統澤連斯基指出，涵蓋黑海及能源基礎設施的停火協議在美國宣布後即可生效，毋須先解除對俄制裁。他警告，莫斯科已試圖扭曲協議，實際上欺騙烏俄的中間人和整個世界。澤連斯基說，烏克蘭將竭盡全力履行協議，但如果俄方違反協議，他會直接向美方上訴，尋求美國總統向基輔提供更多武器，並對俄羅斯實施新的制裁。