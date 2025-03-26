俄烏戰爭｜白宮：與俄烏達成黑海航行安全協議　俄方：前提是撤銷部分制裁

美國白宮表示，已分別與俄羅斯及烏克蘭達成協議，以確保黑海航行安全，並禁止俄烏兩國互相攻擊對方的能源設施。不過，俄羅斯克里姆林宮則指，前提是美西方撤銷部分對俄制裁，包括涉及食品及化肥出口公司的制裁。烏克蘭總統澤連斯基指出，莫斯科已試圖扭曲協議，實際上欺騙烏俄的中間人和整個世界。

白宮發表兩份聲明，指過去3日與俄羅斯及烏克蘭在沙特阿拉伯分別會談，就黑海航行安全達成協議，兩國都同意要確保黑海航行安全、杜絕使用武力，並防止將商船用於軍事目的。美國會協助俄羅斯農產品及化肥恢復出口到世界市場，降低海上保險成本，加強這類交易進入港口，以及改善支付系統的聯通性。三國同意制定措施，落實禁止襲擊俄烏能源設施的協議，歡迎第三國斡旋，以支持實施能源及海事協議，並將繼續努力實現持久和平。美烏亦同意，華府會致力協助實現交換戰俘、釋放被俄方拘留的平民，以及交還被強迫轉移的兒童。