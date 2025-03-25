俄烏戰爭｜美俄閉門商12小時不公布內容 俄方成員形容會談「有用」

美俄會談周一在沙特阿拉伯舉行了12小時，外界正觀望兩國達成協議並發表聲明之際，克里姆林宮周二稱不會公布會談內容，又指雙方政府正分析從沙特首都利雅得傳回來的會談結果。白宮消息人士透露，利雅得會談取得進展，「不久」後會有正面的公布。俄方代表團一名成員向俄通訊社形容會談雖困難但「有用」。

俄羅斯外長拉夫羅夫周二稱，利雅得會談聚焦討論黑海的航行安全，或達成新協議。但他強調，任何新協議均須有嚴格的條件，指俄方想檢查來往烏港口的船隻，以確保它們並非用來運送武器。他又稱，俄穀物和肥料出口受阻亦須解決。烏是世界主要穀物出口國家，俄烏2022年曾達成協議容許貨船經黑海進出沿岸烏港口，以換取西方放寬對俄制裁，但俄方指重要承諾未兌現並退出。