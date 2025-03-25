俄烏戰爭｜美俄閉門商12小時不公布內容 俄方成員形容會談「有用」

美俄會談周一在沙特阿拉伯舉行了12小時，外界正觀望兩國達成協議並發表聲明之際，克里姆林宮周二稱不會公布會談內容，又指雙方政府正分析從沙特首都利雅得傳回來的會談結果。白宮消息人士透露，利雅得會談取得進展，「不久」後會有正面的公布。俄方代表團一名成員向俄通訊社形容會談雖困難但「有用」。
俄羅斯外長拉夫羅夫周二稱，利雅得會談聚焦討論黑海的航行安全，或達成新協議。但他強調，任何新協議均須有嚴格的條件，指俄方想檢查來往烏港口的船隻，以確保它們並非用來運送武器。他又稱，俄穀物和肥料出口受阻亦須解決。烏是世界主要穀物出口國家，俄烏2022年曾達成協議容許貨船經黑海進出沿岸烏港口，以換取西方放寬對俄制裁，但俄方指重要承諾未兌現並退出。
俄烏戰爭｜俄：或邀聯合國及其他國家加入會談
俄消息人士稍早時向路透社稱，周一的會談較遲結束，已將聯合聲明的草擬文本傳回華盛頓和莫斯科審批。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨稱，美俄代表團在會上探討黑海航行安全達成協議的可行性，他形容是技術性談判，深入探討了細節，而有關內容不方便公開。
烏克蘭國營傳媒則透露，繼周日會面後，美烏代表周二再會晤，未知是否討論美俄會談結果。華府將美俄周一會談塑造成總統特朗普努力推動俄烏戰爭結束，但烏克蘭和歐洲盟友卻擔心美國與俄達成協議，將答應俄總統普京的要求並危及歐洲安全。參與美俄會談的俄上議院議員卡拉辛稱，他們商討了很多問題，雙方會談將繼續，日後或邀請聯合國及其他國家參與。他形容周一會談是建設性的對話。