俄烏戰爭｜美國向烏方提出類似北約共同防衛安全保障　特朗普︰比以往接近達成協議

烏克蘭總統澤連斯基在德國柏林，與美國特使威特科夫及總統特朗普女婿庫什納，結束兩日會談。美方向烏克蘭提出可提供類似北約第五條款「集體防禦條款」的安全保障，特朗普形容現在是最接近達成和平協議的時刻。

外電引述知情官員透露，美方在會談上表明，任何結束俄烏戰事的協議，烏克蘭都必須同意從東部頓涅茨克地區撤軍。澤連斯基證實，烏美雙方仍然存在分歧，指在領土問題讓步令人痛苦，但相信美方調停人會協助找到妥協方案，烏方談判代表將繼續同美方磋商，在為前線作出任何決定前，都要清楚了解安全保障及監督停火等問題。有美國官員表示，會上有討論向烏克蘭提供類似北約第五條的安全保障，但指這些保障不會無限期放在談判桌上，需要達成令人滿意的結果，才可以提出安全保障。