熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-03-01 15:45:31

俄烏戰爭｜美媒：美國已終止烏克蘭電網重建計劃

分享：

特朗普大力裁撤USAID人力，恐影響對烏克蘭援助。（圖/美聯社）

adblk5

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮爆發口角，不歡而散，美媒披露，在此之前，美國國務院本周終止一項由國際開發署（USAID）推動，旨在幫助烏克蘭修復電網的「烏克蘭能源安全計劃」，恐對烏克蘭帶來重大影響。

計劃已投資數億美元

美國《全國廣播公司》（NBC）報道，根據兩名負責美國國際開發署烏克蘭事務的官員透露，美國國務院本周終止一項計劃，該計劃已投資數億美元，幫助恢復遭到俄羅斯軍隊攻擊的烏克蘭電網。

報道引述這名官員表示：「這將嚴重削弱特朗普（Donald Trump）政府就停火進行談判的能力，而且會向俄羅斯發出訊號，表明我們不在乎烏克蘭或我們過去的投資。」

adblk6
特朗普與澤連斯基爆發罵戰，會面不歡而散，無簽署礦產協議(路透社圖片) 俄烏戰爭，澤連斯基：願為烏和平及加入北約放棄總統職位。(AP) 澤連斯基：美國必須提供安全保障防止俄再侵略烏。(AP)

一場雙管齊下的戰爭

這名官員指出：「俄羅斯在烏克蘭打一場雙管齊下的戰爭，一方面是軍事戰爭，另一方面是經濟戰爭。」他認為，俄羅斯試圖摧毀經濟，但該署在幫助烏克蘭經濟恢復發揮重要作用：「我們向烏克蘭政府提供大量支持，以避免經濟危機。」

目前該署有64名美國政府僱員及承包商駐守烏克蘭，然而特朗普政府要求該署全球多數工作人員休行政假，並要求「非關鍵」人員返回美國後，該機構預計僅剩8名人員留在烏克蘭。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

烏克蘭大部分資源位於工業地帶的烏東頓巴斯，但該地區大部分已落入俄羅斯手中。圖為烏軍上月在該區頓湼茨克前線附近受訓。(資料圖片) 烏克蘭大部分資源位於工業地帶的烏東頓巴斯，但該地區大部分已落入俄羅斯手中。圖為烏軍上月在該區頓湼茨克前線附近受訓。(資料圖片) 烏克蘭大部分資源位於工業地帶的烏東頓巴斯，但該地區大部分已落入俄羅斯手中。圖為烏軍本月初在該區頓湼茨克前線準備發炮攻擊俄軍據點。(資料圖片)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能