俄烏戰爭｜美媒：美國已終止烏克蘭電網重建計劃

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮爆發口角，不歡而散，美媒披露，在此之前，美國國務院本周終止一項由國際開發署（USAID）推動，旨在幫助烏克蘭修復電網的「烏克蘭能源安全計劃」，恐對烏克蘭帶來重大影響。
計劃已投資數億美元
美國《全國廣播公司》（NBC）報道，根據兩名負責美國國際開發署烏克蘭事務的官員透露，美國國務院本周終止一項計劃，該計劃已投資數億美元，幫助恢復遭到俄羅斯軍隊攻擊的烏克蘭電網。
報道引述這名官員表示：「這將嚴重削弱特朗普（Donald Trump）政府就停火進行談判的能力，而且會向俄羅斯發出訊號，表明我們不在乎烏克蘭或我們過去的投資。」
一場雙管齊下的戰爭
這名官員指出：「俄羅斯在烏克蘭打一場雙管齊下的戰爭，一方面是軍事戰爭，另一方面是經濟戰爭。」他認為，俄羅斯試圖摧毀經濟，但該署在幫助烏克蘭經濟恢復發揮重要作用：「我們向烏克蘭政府提供大量支持，以避免經濟危機。」
目前該署有64名美國政府僱員及承包商駐守烏克蘭，然而特朗普政府要求該署全球多數工作人員休行政假，並要求「非關鍵」人員返回美國後，該機構預計僅剩8名人員留在烏克蘭。
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