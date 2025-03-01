俄烏戰爭｜美媒：美國已終止烏克蘭電網重建計劃

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮爆發口角，不歡而散，美媒披露，在此之前，美國國務院本周終止一項由國際開發署（USAID）推動，旨在幫助烏克蘭修復電網的「烏克蘭能源安全計劃」，恐對烏克蘭帶來重大影響。

計劃已投資數億美元

美國《全國廣播公司》（NBC）報道，根據兩名負責美國國際開發署烏克蘭事務的官員透露，美國國務院本周終止一項計劃，該計劃已投資數億美元，幫助恢復遭到俄羅斯軍隊攻擊的烏克蘭電網。

報道引述這名官員表示：「這將嚴重削弱特朗普（Donald Trump）政府就停火進行談判的能力，而且會向俄羅斯發出訊號，表明我們不在乎烏克蘭或我們過去的投資。」