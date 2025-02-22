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國際
2025-02-22 13:45:09

俄烏戰爭｜美媒：美烏將近達成稀土協議　價值數千億

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澤連斯基與凱洛格僅讓記者拍照，沒有發表會後聲明。(AP)

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美國總統特朗普近日調停俄烏戰爭，但也向烏克蘭要求稀土採礦權，作為美國支持烏克蘭的代價，美媒披露，一項價值數千億美元的稀土礦權利協議，已於21日晚間「幾乎敲定」。

「廣泛而積極的討論」

《紐約郵報》報道引述知情人士透露，儘管特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）互相指責，但美國的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）卻姿態柔軟，他於21日探訪基輔西北部一處軍事醫院，探訪受傷軍人，以推動這項協議更接近完成。

他稱與澤連斯基進行「廣泛而積極的討論」，讚揚對方：「一個身處戰爭之中、飽經風霜、勇敢無畏的國家領導人，以及他才華橫溢的國家安全團隊。」

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特朗普：烏克蘭不太可能恢復2014年前邊界。(AP) 俄烏戰爭 特朗普 美俄會談

美財長曾出使烏克蘭

在此之前，美國曾指派財政部長貝森特（Scott Bessent）12日赴基輔，要求澤連斯基簽署一份涉及礦產、石油甚至港口權利的文件，但遭澤連斯基拒絕，無功而返。

報道引述美國保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）學者哈迪（John Hardie）表示，預計雙方最終會達成協議，他指出：「美烏在烏克蘭自然資源方面的合作是一個好主意，但任何協議都應是互利的。」烏克蘭學者莫蒂查（Roman Motychak）則抨擊：「如果堅持推進這項協議，我們的子孫將會認為這是掠奪。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

普京 普京 俄烏戰爭 澤連斯基：烏克蘭的安全保障必須有美國參與。(AP)

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