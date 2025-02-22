俄烏戰爭｜美媒：美烏將近達成稀土協議　價值數千億

美國總統特朗普近日調停俄烏戰爭，但也向烏克蘭要求稀土採礦權，作為美國支持烏克蘭的代價，美媒披露，一項價值數千億美元的稀土礦權利協議，已於21日晚間「幾乎敲定」。

「廣泛而積極的討論」

《紐約郵報》報道引述知情人士透露，儘管特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）互相指責，但美國的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）卻姿態柔軟，他於21日探訪基輔西北部一處軍事醫院，探訪受傷軍人，以推動這項協議更接近完成。

他稱與澤連斯基進行「廣泛而積極的討論」，讚揚對方：「一個身處戰爭之中、飽經風霜、勇敢無畏的國家領導人，以及他才華橫溢的國家安全團隊。」