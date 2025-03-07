俄烏戰爭｜美烏官員擬下周會談　普京：俄羅斯需要確保長期和平的方案

美烏元首於3日會面不歡而散，華府先後暫停對烏軍援及分享情報，其後美國總統特朗普於周二宣布烏克蘭總統澤連斯基信件，指烏克蘭準備好盡快回到談判桌。澤連斯基表示，烏克蘭與美國官員將於下周在沙特阿拉伯會談。他說，自己會在下周一(10日)訪問沙特，會晤王儲穆罕默德。他的團隊跟著會留在沙特，同美國官員舉行會談。

澤連斯基出席歐盟成員國領導人在比利時布魯塞爾召開的緊急峰會，討論加強歐洲安全及俄烏戰事。他強調希望實現和平，但不能以放棄烏克蘭作為代價，呼籲歐洲領導人支持他提出實現公平及全面和平的初步措施，包括海上停火，以及停止空襲民用及能源基礎設施。澤連斯基表示，計劃在下星期一前往沙特阿拉伯，與王儲兼首相穆罕默德會面，之後他的團隊將留在沙特，同美方官員會面。澤連斯基強調，烏克蘭將同美國總統特朗普有建設性地開展合作，盡快實現持久和平，希望同美方舉行有意義的會談。