俄烏戰爭｜美特使：特朗普料數周內達成協議　結束戰事

美國總統特朗普於競選期間曾揚言要在24小時內結束俄烏戰爭，其後改稱為上任100日後，有機會終止俄烏戰事，特朗普上任已經55日。最新說法，由特使威特科夫(Steve Witkoff)透露，特朗普預料數周內達成協議，結束俄烏戰事。威特科夫指，沒人預料到進展這麼快，這是一個非常複雜的局勢，但美方已縮窄俄烏之間的分歧。

威特科夫接受電視訪問，指特朗普預料數周內達成協議，結束俄烏戰事。威特科夫說，無人預料到進展這麼快，形容情況非常複雜，美方已縮窄俄烏之間的分歧，但仍有很多問題需要商討。他預料特朗普與俄羅斯總統普京會在本周通話，進行積極討論。但拒絕證實普京是否要求在庫爾斯克州的烏軍投降、國際承認俄軍佔領的烏克蘭領土屬於俄羅斯、限制烏克蘭動員能力，停止西方軍事援助烏克蘭，以及禁止派外國維和部隊到烏克蘭。