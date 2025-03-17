俄烏戰爭｜美特使：特朗普料數周內達成協議　結束戰事

美國總統特朗普於競選期間曾揚言要在24小時內結束俄烏戰爭，其後改稱為上任100日後，有機會終止俄烏戰事，特朗普上任已經55日。最新說法，由特使威特科夫(Steve Witkoff)透露，特朗普預料數周內達成協議，結束俄烏戰事。威特科夫指，沒人預料到進展這麼快，這是一個非常複雜的局勢，但美方已縮窄俄烏之間的分歧。
威特科夫接受電視訪問，指特朗普預料數周內達成協議，結束俄烏戰事。威特科夫說，無人預料到進展這麼快，形容情況非常複雜，美方已縮窄俄烏之間的分歧，但仍有很多問題需要商討。他預料特朗普與俄羅斯總統普京會在本周通話，進行積極討論。但拒絕證實普京是否要求在庫爾斯克州的烏軍投降、國際承認俄軍佔領的烏克蘭領土屬於俄羅斯、限制烏克蘭動員能力，停止西方軍事援助烏克蘭，以及禁止派外國維和部隊到烏克蘭。
特朗普：「24小時內結束戰爭」說法只是在諷刺
特朗普日前在一檔電視節目中接受採訪時，被問到他曾揚言要在24小時內結束俄烏戰爭的說法，特朗普回應指：「我當時這麼說的時候，其實『帶點諷刺』意味。我真正想表達的是，我希望解決這個問題，而且我認為我會成功。」
威特科夫上周四在俄羅斯首都莫斯科會晤普京。英媒指當日威特科夫見普京前，等待了逾8小時，加上會面歷時3至4小時，威特科夫總共在莫斯科逗留了約12小時，報道認為這分明是俄方刻意安排，以向美方施下馬威。