俄烏戰爭｜聯合國大會美國兩度投票顯示與歐洲立場不同

聯合國大會在俄烏戰爭昨踏入3周年，恢復召開關於烏克蘭局勢的緊急特別會議，先後表決烏克蘭提出、獲歐洲支持的決議草案，以及美國提出的決議草案與4個修正案。兩份決議草案先後獲得通過，但美國的草案被歐洲修訂後，美國最終投下棄權票。中國在兩份決議案都棄權。

烏克蘭提出，題為「推進實現烏克蘭全面、公正及持久和平」的決議草案，內容包括譴責俄羅斯攻擊平民和民用設施，要求俄軍立即無條件撤出烏克蘭，獲歐洲多國支持，在93票贊成、18票反對、65票棄權下獲通過。反對的除了俄羅斯，亦包括美國，是自俄烏戰事以來美國首次反對譴責俄羅斯入侵烏克蘭的議案，被視為美國重大外交轉向。