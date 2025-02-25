俄烏戰爭｜聯合國大會美國兩度投票顯示與歐洲立場不同

聯合國大會在俄烏戰爭昨踏入3周年，恢復召開關於烏克蘭局勢的緊急特別會議，先後表決烏克蘭提出、獲歐洲支持的決議草案，以及美國提出的決議草案與4個修正案。兩份決議草案先後獲得通過，但美國的草案被歐洲修訂後，美國最終投下棄權票。中國在兩份決議案都棄權。
烏克蘭提出，題為「推進實現烏克蘭全面、公正及持久和平」的決議草案，內容包括譴責俄羅斯攻擊平民和民用設施，要求俄軍立即無條件撤出烏克蘭，獲歐洲多國支持，在93票贊成、18票反對、65票棄權下獲通過。反對的除了俄羅斯，亦包括美國，是自俄烏戰事以來美國首次反對譴責俄羅斯入侵烏克蘭的議案，被視為美國重大外交轉向。
美國在決議草案被修訂後投棄權票
至於美國提出的決議草案只得三段，提及「哀悼俄烏衝突中失去的生命，敦促迅速結束衝突並實現持久和平」，出現4個修正案，其中俄羅斯提出，提及「衝突根源」的修正案未能通過，其餘3個由歐洲提出加入「俄羅斯全面入侵烏克蘭；支持烏克蘭主權、獨立、統一及領土完整」等字眼的都獲通過。在93票贊成、8票反對及73票棄權下通過。美國在議案被修訂後，決定在自己提出的決議案中投棄權票。
美國提出另一份決議案獲安理會通過
美國其後在聯合國安理會提出另一份決議案，內容與美國在聯大會議提出的相約，未有把俄羅斯形容為「侵略者」，只是悼念戰事中的死者，並重申聯合國維護和平安全、和平解決爭端的宗旨，敦促迅速結束衝突、實現持久和平。議案獲俄羅斯支持，但歐洲多國棄權，最終在10票贊成、5票棄權下獲得通過，是美國同日第二度與歐洲盟友，顯示就俄烏戰事採取不同立場。美方代表指，通過決議可以讓各方踏上和平之路，形容是第一步，亦是至關重要的一步。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈(Vasily Nebenzya)形容美國向正確方向踏前一步。