俄烏戰爭｜英媒：美國迫烏出讓礦產、石油及港口控制權

根據英國《每日電訊報》披露的這份文件，日期顯示為2025年2月7日，其中不涉及任何與安全保障的內容，卻涵蓋包括烏克蘭具有經濟價值的資源，包括礦產資源、石油和天然氣資源、港口、其他基礎設施，其中還載明「受紐約法律管轄，不考慮法律衝突原則」。

美俄近日就俄烏戰爭展開談判，英媒披露，美國給烏克蘭一份協議，要求烏方償還5,000億美元（約3.89萬億港元），此外要求對烏克蘭稀土礦產的控制權，以及石油、天然氣、港口等控制權，報道形容嚴苛程度更勝一次大戰後戰敗國簽署的《凡爾賽條約》。

報道指出，根據這份協議，美國將從烏克蘭開採資源中，獲得50%的經常性收入，以及「向第三方發放新許可證」所獲得利益的50%。一名知情人士說，這份文件的意思是：「先付錢給我們，然後再設法養活你們的孩子。」

被要求「1小時」內同意方案

報道形容，美方開的條件之高，令人難以置信，「堪比德國一戰戰敗後簽下的《凡爾賽條約》」，幾乎等同於把烏克蘭「進行永久性經濟殖民」。

烏克蘭媒體透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）12日訪問基輔時，提出這份文件，但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）拒絕簽字，要求延遲到德國慕尼黑安全會議再進一步討論。英國《經濟學人》透露，澤連斯基收到文件時，曾被要求「1小時」內同意這份方案，顯示美方姿態之高。