俄烏戰爭｜莫斯科再有爆炸案　兩警截查時遇炸彈攻擊身亡

調查人員12月24日在莫斯科致命的爆炸案現場附近作業。（圖／美聯社）

俄羅斯莫斯科當地時間24日再發生爆炸案，造成3人死亡。其中2名遇難者為警察，他們在接近一名行跡可疑的男子時遭遇炸彈攻擊身亡。案發地點接近該國一名高級將領22日遭汽車炸彈攻擊喪命的現場，俄方當時指控該襲擊為烏克蘭的情報單位所為。

爆炸案疑犯或是死者之一

《路透社》報道，俄羅斯國家調查委員會未說明第3名死者的身份，並表示已根據謀殺執法人員及非法持有炸彈等罪名，對此案展開刑事調查。

案發現場附近的居民亞歷山大（Alexander）稱：「發生了爆炸，聲音很大，就像幾天前的汽車爆炸一樣。」另一位居民羅莎（Roza）說，她在凌晨時分被爆炸聲驚醒，整棟大樓似乎都在搖。非官媒的Telegram新聞頻道聲稱，爆炸案疑犯是死者之一，當警察靠近時他引爆了炸彈，但《路透社》指出，無法獨立證實這些細節。