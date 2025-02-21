俄烏戰爭｜萬斯：澤連斯基講特朗普壞話只會適得其反

美國總統特朗普（Donald Trump）近來針對俄烏戰爭屢屢放話，先是稱烏克蘭挑起戰爭，又稱澤連斯基（Volodomyr Zelensky）民調僅剩4%，引澤連斯基反斥他生活在俄羅斯製造的「假訊息世界」。對此，美國副總統萬斯（J.D. Vance）警告澤連斯基不要在公開場合說特朗普壞話，那只會適得其反。
指特朗普了解地緣政治
萬斯在接受《每日郵報》專訪時談到，澤連斯基在如何與新政府打交道方面一直得到「錯誤的建議」：「他在公共媒體上想以講壞話（badmouthing）來改變總統的想法⋯⋯所有認識總統的人都會告訴你，這是對待這屆政府的一種糟糕方式。」
他反駁說，美國總統的政策並非基於俄羅斯的虛假資訊，他認為特朗普非常了解地緣政治，並且一直都有着強烈的觀點。
「沒收選舉的獨裁者」
報道中提到，特朗普上周與俄羅斯總統普京進行了90分鐘的通話，試圖為俄烏戰爭推動和談的可能性。然而當美國官員開始概述協議大綱，暗示烏克蘭將不被允許加入北約時，這引發了基輔的恐慌，擔心自己在協議中被出賣。
特朗普又在社交帳號上表示：「澤連斯基是一個沒收選舉的獨裁者，他最好快點行動，否則他將不再有一個國家。」這似乎意味華盛頓和基輔關係走向破裂。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章