俄烏戰爭｜萬斯：澤連斯基講特朗普壞話只會適得其反

美國總統特朗普（Donald Trump）近來針對俄烏戰爭屢屢放話，先是稱烏克蘭挑起戰爭，又稱澤連斯基（Volodomyr Zelensky）民調僅剩4%，引澤連斯基反斥他生活在俄羅斯製造的「假訊息世界」。對此，美國副總統萬斯（J.D. Vance）警告澤連斯基不要在公開場合說特朗普壞話，那只會適得其反。

指特朗普了解地緣政治

萬斯在接受《每日郵報》專訪時談到，澤連斯基在如何與新政府打交道方面一直得到「錯誤的建議」：「他在公共媒體上想以講壞話（badmouthing）來改變總統的想法⋯⋯所有認識總統的人都會告訴你，這是對待這屆政府的一種糟糕方式。」