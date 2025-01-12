俄烏戰爭｜被俘北韓士兵稱到俄受訓變作戰 朝軍損失慘重

烏克蘭軍方證實上周四在俄羅斯西部的庫爾斯克地區俘獲兩名受傷北韓士兵，並送往烏克蘭首都基輔治療。總統澤連斯基周六(11日)在社交網發放兩名北韓士兵的照片，兩人頭部和手部受傷纏著繃帶，帖文又顯示其中一人所持的俄羅斯身份證明文件，用了俄羅斯圖瓦共和國一名男子的名字。烏克蘭傳媒報道，烏克蘭國家安全局稱，其中一名被俘北韓士兵於2005年出生，是一名步槍兵，2021年加入北韓軍隊。他強調以為到俄羅斯只是受訓，而非與烏克蘭作戰。另一名北韓戰俘於1999年出生，2016年加入北韓軍隊，是狙擊手偵察兵。

北韓戰俘｜四、五天沒吃沒喝

韓聯社則引述南韓國情院報道，其中一名士兵表示，他去年11月抵達俄羅斯，並接受俄方的軍事訓練，之後前往戰場。該士兵當時認為自己被轉移是為了接受訓練，抵達俄羅斯後才知道被派往戰場。他說，在戰場上兵力損失慘重，自己掉隊後四、五天沒吃沒喝，之後被烏軍俘虜。由於兩人不會說英語、俄語和烏克蘭語，在與國情院合作的南韓翻譯員協助下接受調查。

烏軍之前曾稱約1.2萬名北韓士兵派到庫爾斯克地區。澤連斯基表示，兩名北韓士兵遭俘虜，這是證明北韓參與俄烏戰事的無可反駁證據。若俄羅斯承認這兩人為俄軍所屬士兵，根據《關於戰俘待遇之日內瓦公約》，他們可獲得戰俘地位，可被遣送回俄羅斯。但若俄羅斯與北韓均主張兩人非本國士兵，兩人就將被列為「非法戰鬥員」，無法獲得戰俘地位。