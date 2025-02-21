俄烏戰爭｜馬斯克出po翻舊帳　轟澤連斯基害死美國記者

俄烏戰爭硝煙未止，國際局勢又有新變化，美國總統顧問馬斯克（Elon Musk）曾提供烏克蘭數千台「星鏈」（Starlink）衛星通訊設備，現在他開始指控烏國總統澤連斯基「不務正業」。

特朗普：澤連斯基是「獨裁者」

綜合外媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump）最近指責烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiyy）是「獨裁者」，澤連斯基反稱特朗普不該被俄羅斯與虛假訊息牽着走：「未來不該與普京（Vladimir Putin）同行，而是與和平同行。」

世界首富馬斯克作為新任美國總統高級顧問，他在社交平台Ｘ發文，指控澤連斯基「殺害」一位美國記者，又以澤連斯基與妻子歐倫娜．澤連斯卡（Olena Zelenska）2022年為時尚雜誌《VOGUE》拍攝的封面，發文稱澤連斯基在國難當前仍想著塑造自己的公眾形象：「當前線戰壕裡的孩子們死亡時，他卻在做這種事。」