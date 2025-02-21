俄烏戰爭｜馬斯克出po翻舊帳　轟澤連斯基害死美國記者

俄烏戰爭硝煙未止，國際局勢又有新變化，美國總統顧問馬斯克（Elon Musk）曾提供烏克蘭數千台「星鏈」（Starlink）衛星通訊設備，現在他開始指控烏國總統澤連斯基「不務正業」。
特朗普：澤連斯基是「獨裁者」
綜合外媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump）最近指責烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiyy）是「獨裁者」，澤連斯基反稱特朗普不該被俄羅斯與虛假訊息牽着走：「未來不該與普京（Vladimir Putin）同行，而是與和平同行。」
世界首富馬斯克作為新任美國總統高級顧問，他在社交平台Ｘ發文，指控澤連斯基「殺害」一位美國記者，又以澤連斯基與妻子歐倫娜．澤連斯卡（Olena Zelenska）2022年為時尚雜誌《VOGUE》拍攝的封面，發文稱澤連斯基在國難當前仍想著塑造自己的公眾形象：「當前線戰壕裡的孩子們死亡時，他卻在做這種事。」
質疑應否繼續無條件援烏
2022年俄烏戰爭爆發，馬斯克曾捐贈上千台星鏈（Starlink）衛星通訊設備，幫助烏軍保持戰場通訊。隨着時間變遷，馬斯克的態度似乎有所改變，質疑美國是否該繼續無條件援助烏克蘭。
馬斯克在帖文提到的過世美國記者，是2023年1位智利裔美籍記者利拉（Gonzalo Lira），當時利拉批評烏國又表態支持俄國入侵，遭烏國當局拘留，其後美國國務院證實利拉2024年1月病逝獄中，利拉的父親因此指控烏國延誤治療，以及試圖掩蓋利拉的病況。
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